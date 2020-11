Ramiro Martínez revela por qué no duran los técnicos en Real España: "Hay mucha gente que contamina"

Muy sincero como ha sido durante su gestión en Real España, el entrenador uruguayo Ramiro Martínez, rompió el silencio y charló con DIEZ para explicar algunas cosas que ningún DT que ha salido del club había revelado. El ahora extécnico cuenta por qué tanto desfile de entrenadores y los proyectos son fallidos en el cuadro aurinegro.

Ramirón menciona que al presidente del club, Elías Burbara, lo rodean personas que en lugar de empujar a un solo puerto, dividen. No dio nombres pero dejó claro que hay dirigentes que critican cada paso y esto hace que se rompa la armonía a lo interno del club.

Ver. ASÍ FUE CÓMO ANUNCIÓ REAL ESPAÑA LA SALIDA DE RAMIRO

Real España es el equipo que más entrenadores ha cambiado en los últimos 10 años. La mayoría no pasa de dos torneos, pues las presiones a las que son sometidos por diversos lados, mantiene al equipo con serios problemas deportivos.

¿Ya tenía pensando que si empataba o perdía se iba?

Si hubiésemos ganado, obviamente que seguiría trabajando porque las cosas se darían de otra manera, pero después de este partido quedé muy mal, es prácticamente una derrota y lo hablé con Elías Burbara, hacerme a un lado para que el equipo revierta un poco la situación.

¿El resultado ante UPN marca esa decisión hoy que lo informó o faltó actitud?

Más que el resultado, la situación, pues veníamos intentando una recuperación que una victoria ante UPN se revertía y no se dio y al no darse una medida era esta (salir del club) y así lo determiné, pues el entrenador es el hilo más fino.

El presidente del Real España, Elías Burbara, cuando presentó en noviembre del año pasado a Ramiro Martínez.

¿Usted lo pensó ayer o hasta este domingo lo comunicó?

Nos reunimos este domingo con Elías Burbara, conversamos y llegamos a esta determinación.

¿Siente que no había forma de levantar este equipo?

Sí había forma porque los muchachos pusieron buena disposición y me estaban respaldando en hacer las cosas bien. Ayer el equipo buscó pero tuvimos la mala fortuna de no poder cerrar el partido, pero estamos en una mala racha del fútbol donde siempre pasa y de un tiro de esquina, se nos mete la pelota. Son cosas fortuitas que en este torneo se nos pusieron en contra y cuando las cosas no vienen no se pueden seguir forzando.

¿Qué es lo conveniente para Real España porque no hay mucho tiempo para que llegue otro entrenador?

Real España necesita un cambio de aire que provoque un revulsivo dentro del plantel porque calidad tiene, buenos jugadores tiene, hay cuatro en la Selección. Jugamos sin cuatro titulares y el equipo supo responder. Real España se va a levantar porque hasta antes de la pandemia éramos el mejor equipo de la liga cuando jugamos ante Motagua.

¿Siente que esta pandemia en lo futbolístico fue un antes y después para Real España?

Por supuesto que sí. El equipo tuvo la mala fortuna de tener un mal comienzo después de la pandemia.

¿Qué no pudo lograr con este plantel usted que entendiera su idea o cambiar la forma de conseguir los resultados?

No pudimos repetir un equipo, siempre tuvimos bajas, expulsiones, lesiones, situaciones extra futbolísticas… fue muy cambiante el plantel de partido a partido, la verdad, un montón de historias. Pero en definitiva no pudimos después de varios intentos.

¿Cómo se marcha de Real España, con qué sentimiento?

Agradecido por la oportunidad, agradezco a la gente, a la hinchada, al reconocimiento de tantas personas, son muy agradecido. Esto en el fútbol sucede, es la primera vez en mi carrera pero hay que aceptarla.

¿Es la primera vez que renuncia?

Es la primera vez por situaciones, digamos que no hubo buen desarrollo deportivo porque en todos lados me fue muy bien, y ahora en irme es algo nuevo; y bueno, son vivencias.

Usted que estuvo adentro, Real España no puede consolidar el proyecto porque muchos técnicos abandonan el equipo: ¿Cómo puede el club mantener un entrenador más tiempo?

Proteger sobre todo lo que lo rodea. Hay mucha negatividad adentro y por fuera, mucha gente que contamina y desgasta a las personas, no es únicamente mi caso. Cuando las cosas se repiten y se repiten, hay que hacer una retrospectiva, mirar para adentro y ver el porqué. Para nosotros no es excusa ni nada, pero los resultados no nos han acompañado. Pero si hay causales porque antes de la pandemia ganamos la Copa Premier y éramos los mejores y ahora que no se dan las cosas, los peores, son situaciones muy complejas.

Siento que el presidente Burbara quiere llegar al final con sus proyectos pero…

Sí, él tiene la intensión pero está muy mal rodeado, muchas presiones negativas y muy mal rodeado. Es muy buena persona.

¿Son muchos de los que está mal rodeado o son pocos?

En todos los estamentos hay muchas personas que conspiran para que a Real España no le vaya bien, entonces así se hace muy difícil para una persona, mantener la tranquilidad, coherencia y que cada paso que dé no sea criticado. Rodeado de negatividad… los jugadores lo sufren mucho, los cuerpos técnicos también, también hay hinchas que dividen y es complicado.

La afición de Real España ahora no cuestiona mucho a su entrenador sino a su presidente que es quien tiene que tomar decisiones buenas o malas. ¿Qué le recomendaría a Burbara para cambiar las cosas?

Yo de hecho se lo dije al presidente cuando nos tomamos un café y se lo seguiré diciendo durante estos días antes de irme, no se lo diré a usted públicamente, pero sí la verdad que puedo ayudar para resolver esta situación.

¿Qué es lo que más le ha dolido de las críticas que le han hecho?

Es la ley del fútbol, no pude llevar al equipo donde se quiso pero no hay resentimiento, ni nada de ninguna clase. Simplemente le diré al presidente que cosas que pueden hacer para cambiar y se los diré.

¿Lo ha tenido con temor lo del huracán?

Mi familia está en Uruguay y clamando que las consecuencias sean las mejores para todos.