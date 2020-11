Elías Burbara da pistas del nuevo técnico: "El único candidato nacional es Emilson Soto, los otros dos son extranjeros"

El Real España en los últimos años no ha tenido una estabilidad en la permanencia de sus entrenadores y ahora con la salida de Ramiro Martínez, la directiva del equipo aurinegro no quiere seguir cometiendo el mismo error y por eso analizan el próximo timonel del club.

Elías Burbara, presidente del Real España, ha hablado en exclusiva con Diez y contó todos los por menores de las decisiones que se han estado y los candidatos posibles que podrían llegar a la dirección técnica.



Con el apoyo total de la directiva en plena, Emilson Soto ha sido el encargado de seguir conduciendo el rumbo de la Máquina, mientras la dirigencia toma la determinación del estratega extranjero que tomará el cargo.



¿Quién será el nuevo entrenador del Real España?

Esa es la pregunta del millón ahorita, creo que tenemos que ir semana a semana viendo el desarrollo de la institución. Por ahora el encargado de llevar las riendas de la institución será Emilson Soto, tiene todas las condiciones y el conocimiento para ejecutar el papel. Recordemos que él fue parte de nuestras reservas en los años 80 y fue parte importante del equipo que ganó varios campeonatos a finales de los 80 y 90, él sabe lo que es el sentimiento y esa raíz de lo que es Real España. Se integró hace seis años en las categorías menores y un torneo lo ganó de manera invicta en la U-16. Yo mismo y el club me encargué de pagarle la educación deportiva y le he dado seguimiento desde sus inicios, conozco su preparación y no le tuve ningún miedo en darle el equipo a él. Obviamente que el falta experiencia, pero son apuestas que uno debe tomar a veces, ya tenemos las referencias que una vez el Barcelona apostó por Pep Guardiola, Real Madrid por un Zidane y a nivel local el Olimpia lo hizo con Tosello, Motagua con Diego Vázquez, ¿por qué no nosotros apostar con alguien que se lo ha ganado?. Emilson reúne todas esas las condiciones y esa confianza que nos dio para darle esa oportunidad a él. Por lo menos, el Apertura lo va dirigir Emilson Soto y toca hacer algún cambio, pues lo analizamos para el arranque de la pretemporada del otro torneo.





¿La llegada de un nuevo técnico dependerá de lo que haga Emilson Soto?

La búsqueda está, soy honesto. Estamos en entrevistas, viendo currículum, haciendo análisis de quién sería el técnico idóneo. Te soy honesto, el problema número uno que ha tenido el Real España en los últimos 20 años ha sido cambiar de técnico todos los años, entonces estamos claros cual es la enfermedad y no queremos seguir cometiendo el mismo error. Cuando volvamos a asignar un técnico, tenemos que estar cien por ciento seguros que ese técnico va venir por muchos, sino preferimos esperar un par de meses más hasta encontrar el candidato correcto. Por ahora, el que va tomar las riendas del equipo es Emilson.



¿Cuál es la lista de lista de candidatos de técnicos que usted tiene?

Es secreta esa lista, pero si son técnicos todos de primer nivel. No vamos a experimentar esta vez, todos los currículum que quedaron sobre la mesa son técnicos de un amplio y largo recorrido y estamos tranquilos con cualquiera de las opciones que se decida.



¿Cuántos son los candidatos que tiene sobre la mesa y lo que se han quedado?

La opción número uno es Emilson Soto y esperamos quedarnos con esa opción. Si cualquier eventualidad sucede en las próximas semanas, creo que la lista final se reduce a dos candidatos y entre esos dos vamos a escoger el próximo técnico del equipo. Obviamente no están ahí de balde y si no hemos tomado una decisión de balde, tenemos la confianza que Emilson Soto será el técnico que Real España ha estado buscando por muchos años.



¿En esa lista de candidatos, todos son extranjeros o hay nacionales?

El único candidato nacional que está es Emilson Soto, los otros dos son extranjeros.





¿Por qué Real España solo le ha estado apostando a técnicos extranjeros?

Es un tema más que todo de preparación y como equipo grande necesitamos el respaldo de una preparación para que el club juegue como equipo grande, que tengamos un proceso, pero hoy desafortunadamente no se nos ha dado, pero sí sentimos la necesidad que la responsabilidad debe de estar con alguien preparado, esto no es de nacionalidad. Si existiese un hondureño con toda la preparación, con los ojos cerrados se la damos. En la actualidad, teóricamente apostaría por Ramón Maradiaga o Emilson Soto, de ahí dudaría con los demás candidatos.



En las últimas horas ha sonado el nombre de Juan Vita, ¿Es cierto que Real España está interesado en él?

En el veranos tuvimos un acercamiento con el profesor Juan, ya que teníamos dudas si Ramiro (Martínez) venía o no por el tema de la pandemia. Tuvimos un acercamiento con él, se platicó todo, se avanzó bastante en el proceso, pero luego Ramiro consiguió un vuelo que lo trajera y luego a él (Juan Vita) le salió el trabajo de Nicaragua y se enfrió todo. Ahorita el profesor Juan es técnico de una selección y hay que respetar el trabajo. Tengo entendido que está amarrado hasta junio del próximo año, así que talvez después podría ser.



¿Cuándo fue la última vez que se contactaron con él?

Desde que tomó las riendas de Nicaragua no se volvió a tener contacto con él, cuando vino aquí a Comayagua a jugar contra Honduras nos saludamos, pero hasta ahí nomás.



¿Qué es lo que ven en Juan Vita que les interesa para el proyecto de Real España?

Cuando llegue el momento de hablar de otros técnicos con todo gusto ampliamos, pero realmente quisiera enfocarme en Emilson Soto, él es el encargado del departamento deportivo del Real España y quisiera que esta entrevista fuera de Emilson Soto y no de todos los nombres que han sonado y candidatos posibles.





¿Ha sonado el nombre de Alexis Mendoza, usted lo descarta o es cierto?

Son opciones que se maneja y gente que propone. Te pongo un ejemplo que si he recibido aproximadamente 500 currículum en las las últimas dos semanas ha sido poco. Mucha gente tiene ofrecimientos de manera confidencial, otros mandan el currículum y rápido se lo cuentan a la prensa y los representantes se manejan de varias formas. Pero realmente no hay nada concreto, no hay una plática con ningún otro entrenador para tomar las riendas del Real España que no sea Emilson Soto.



Usted habló del tema de apuntarle a un técnico de la casa como lo hizo el Barcelona con Pep Guardiola o Motagua con Diego Vázquez y en el Real España suena el nombre de Wilmer Cruz, ¿Qué pasa que no entra en los planes?

Muchas veces ha estado sobre la mesa y se ha discutido en junta directiva, pero siempre hay otros candidatos al lado de él y la escogencia o la votación termina desfavorable para él, pero siempre se considera. Hoy el enfoque está en Emilson Soto y es el indicado.



¿Es cierto que la negativa para nombrar a Wilmer Cruz es porque él se pone del lado de los jugadores y no de la directiva?

No son temas. Nosotros tenemos un procedimiento cada vez que hemos cambiado técnico y buscamos, investigamos, vemos, ponemos a disposición los currículum que están sobre la mesa y en un comité técnico nos vamos a votación o discutimos quien es la persona adecuada para eso. Aquí nada se hace a mata caballos o porque a uno le gusta y al otro no le gusta. Wilmer ha estado muchas veces sobre la mesa y no cabe que en el futuro vuelva a estar y en esa oportunidad la votación salga a su favor, pero debemos respetar los procedimientos, ya que somos una institución seria y que tiene sus protocolos. Si fuéramos aventados ya tuviéramos otro técnico volante en camino, pero el tema es que nosotros no pensábamos hacer el cambio tan repentino con Ramiro y creíamos que iba durar al menos hasta el otro torneo porque tenía contrato hasta en mayo, pero las cosas se dieron abruptamente en los últimos días y o vamos a tomar una decisión a mata caballos.





¿Quién tiene la última palabra a la hora de tomar una decisión en el Real España?

Toda la junta directiva, somos una familia unida entre Elías, Fuad, Eloy y por ahí se consulta con directivos de la viaja guardia como Mateo, Jorge y siempre hay un grupito que platicamos, discutimos. El tema no es el que manda aquí o el que tiene la última palabra, esta es una junta directiva y me debo a ella.



Ramiro Martínez ha revelado que usted está rodeado de personas que le hacen mucho daño al equipo, que conspiran contra el club, ¿Qué opina al respecto?

Son comentarios personales y no lo voy a hacer. Realmente la junta directiva ha estado unida y es normal que como aficionado o directivos queramos lo mejor para el equipo y cuando tenemos un porcentaje de deficiencia que anda alrededor de 40%, el disgusto en la directiva y la afición es normal. Se dio el cambio y vamos a tratar de buscar la persona que esos porcentajes de rendimiento los levante.



¿No es cierto que usted esté rodeado de gente que conspire y qué hacer para corta esa mala vibras?

Esa misma gente que le dio duro a Ramiro las últimas semanas, fue la misma gente que celebró en enero la Copa Premier. Son momentos, emociones y dejemos los comentarios.



Muchos los critican por los comentarios o críticas que hacen en redes, ¿les perjudica?

Son temas personales y las redes sociales de cada quien y allá de los que quieran prestarle atención a eso. Yo con el tiempo aprendí que las redes sociales son para comunicar y no informarse. Cada vez que uno tiene algo para decir lo dice y es bien difícil prestarle atención. No podemos basar decisiones en comentarios de redes sociales.



¿El proyecto del Real España está basado en apuntarle a sacar jóvenes o a buscar el título?

Hay que hacer un balance porque somos un equipo grande en todos los torneos y por mucho que cambiemos técnico o que sea Emilson el técnico o que estemos llenos de altibajos, mientras estemos en la tercera posición de nuestro grupo y con las chances de clasificar, la esperanza de pelear por el título es latente y vamos a buscar. La situación económica del país y del Real España no está buena a pesar que hemos reducido los egresos, pero nuestros ingresos se han reducido aún más y por mucho que nosotros planeamos reducir nuestro déficit y haber pensado que íbamos a salir, pues se nos vino la pandemia, un huracán, el torneo se alargó y se nos vinieron las siete plagas de Egipto. Realmente la situación económica que se vienen para los próximos dos años de la institución, no se ven tan estables, entonces toca hace un balance y tratar de sacar dos o tres jóvenes para ponerlos a la venta porque calentando banca o jugando reservas no vamos a vender un jugador. Para tener ese impulso económico, necesitamos que esos jugadores jóvenes jueguen y por ahí va el mensaje. Si puedo pelear títulos con jóvenes porque no.