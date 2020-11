La nueva predicción de Bill Gates: Así será el mundo tras la pandemia del coronavirus

Lo que dice casi siempre se cumple. Bill Gates, confundador de Microsoft, se ha dado a conocer por pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro.

Desde la llegada de la pandemia del coronavirus, el magnate estadounidense ha dado muchas noticias con sus predicciones.

“Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”. Esta fue la predicción que auguró Bill Gates, el fundador de Microsoft, en 2015. Media década después, el presagio del segundo hombre más rico del mundo cobra sentido.

Ahora, Bill Gates ha dado su opinión de cómo será el mundo pospandemia, algo que muchos sin duda se ha preguntado en este 2020.

“Mi predicción es que más del 50% de los viajes de negocio y más del 30 % de los días en la oficina desaparecerán”, explicó el magnate en una conferencia organizada por el diario ‘The New York Times’.

“Seguiremos yendo a la oficina de algún modo, seguiremos realizando algunos viajes de negocio, pero drásticamente menos”, recalcó Bill Gates.

NO ES UNA GUERRA

Bill Gates es una de las personas que se han mostrado como emblema en esta lucha para detener el coronavirus e incluso ha donado millones para ayudar a encontrar la cura.

“No fuimos tan inteligentes al diagnosticar los virus respiratorios y comprender qué actividades causaban su propagación”, dice Bill Gates.



Los viajes de negocios también van a desaparecer tras el coronavirus.

“El tiempo estaba de nuestro lado, pero no lo usamos como deberíamos. Si hubiéramos tenido suerte y la pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, no estaríamos tan decepcionados de haberlo arruinado todo. Las muertes son de lo que más habla la gente, pero la educación, la salud mental y lo que hemos hecho con los déficits gubernamentales, nos afectarán en el correr tiempo. No es una guerra mundial pero sin dudas está en esa liga”, aseguró.

DOS VACUNAS EFECTIVAS

La vacuna de la alianza Pfizer/BioNTech tiene una efectividad del 95% contra el coronavirus, según los resultados completos de su ensayo clínico, nivel similar al reportado por Moderna y que aumenta las probabilidades de que al menos una comience a ser aplicada en Estados Unidos este año.

Las dos compañías han podido acelerar sus ensayos en medio del crecimiento de la pandemia en Estados Unidos y desde hace días compiten con comunicados de prensa sobre sus resultados favorables. Se espera, en todo caso, que las suyas sean las dos primeras vacunas autorizadas en el país y en el mundo occidental. Otras están siendo desarrolladas en China y Rusia.

"Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia", dijo este miércoles Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, que solicitará la autorización de comercialización "en unos días" a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

"Con cientos de miles de personas en todo el mundo infectadas todos los días, necesitamos urgentemente llevar una vacuna segura y eficaz al mundo", añadió Bourla. Pfizer aseguró también que la vacuna no tuvo efectos secundarios graves.

El anuncio se produjo en momentos en que los casos de coronavirus están creciendo en Estados Unidos y otras partes del mundo, lo cual aumenta las esperanzas de poner fin a la pandemia del coronavirus que ha cambiado la vida de las personas en todo el planeta.