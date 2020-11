Nicólas González, el desconocido héroe y goleador de la Argentina de Messi que pensó en dejar el fútbol

Mientras que los hinchas argentinos buscaban a Lionel Messi en los televisores, se llevaron una grata sorpresa con los goles y las jugadas de un tal Nicolás González en la últimas dos fechas eliminatorias de CONMEBOL rumbo a Catar 2022.



Muy poco conocido por los aficionados, el jugador que se luce en Stuttgart de Alemania resultó como héroe inesperado en lo que la última doble fecha FIFA del año, primero con el gol del empate ante Paraguay (1-1) en Buenos Aires y luego con la segunda conquista ante Perú (2-0) en Lima.

De jugar de carrilero/lateral por izquierda contra la albirroja la semana pasada, el delantero argentino avanzó en el campo y se plantó decididamente como volante por la banda en lugar de Lucas Ocampos y otra vez cumplió de manera sobresaliente.

"Cuando uno se pone la camiseta argentina es feliz. Es el sueño de muchos. Intento dar todo de mi, siempre", declaró el futbolista de 22 años, nacido en Escobar, en la periferia norte de Buenos Aires.

El delantero fue convocado a la albiceleste por primera vez en octubre de 2019 y fue titular en un amistoso ante Ecuador en la ciudad española de Alicante, que terminó en goleada argentina por 6 a 1.

Nicólas es un jugador polifuncional. A Scaloni se le habían lesionado Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Sacó de la galera al tal González, pero le dio libertad para mandarse al frente y asociarse a sus compañeros.

Así metió un frentazo como disparado con un botín ante la Albirroja y en la noche limeña del martes metió un amague y un remate de goleador de raza.

"Todos sabemos que no es mi posición la de lateral izquierdo pero intento hacer las cosas bien y ayudar al equipo", dijo sobre la función con la que el DT Lionel Scaloni lo mandó a la cancha en La Bombonera ante la combativa escuadra guaraní.

Algunos se acordaron entonces de aquel 'flaquito' encarador, rápido y cultor del regate que jugaba en el Argentinos Juniors dirigido por Gabriel 'El Gringo' Heize.

El entrenador que logró el ascenso lo probó como delantero, carrilero y en el sector izquierdo de la defensa. Casi sin pensarlo, tuvo una preparación que le serviría en el futuro.



"Arrancó con ocho años en Argentinos, más adelante se frustró con su altura y me dijo que no quería ir más a entrenar. Yo lo obligué porque sabía que era lo que le gustaba y que más adelante se iba a arrepentir. Había días que lloraba para no ir o decía que le dolía la cabeza, pero salió adelante", contó la madre del joven en declaraciones al programa ¿Cómo te va Benedetto?, en la previa del partido en Lima.

Con una cifra de 11 goles en 47 partidos, Nico González abrió las puertas al Viejo Continente. Varios equipos de Europa intentaron contratarlo, pero fue el Stuttgart de la Bundesliga el que abonó los ocho millones y medio de euros para sumarlo.





González es un as en la manga que tenía guardado Scaloni y que aprovechó las oportunidades en la doble fecha de las Eliminatorias para ilusionarse de cara al futuro del seleccionado.

El delantero se forjó en un equipo de 'baby fútbol' de Parque Chas, un barrio de Buenos Aires de cuyo laberinto de calles no es fácil salir. Argentina viene de sufrir un laberinto de dudas y un tal González lo ayudó a encontrar una salida.