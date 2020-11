¿Habrá Liga Nacional el fin de semana? Clubes piden que se cancele también esta jornada

El paso del huracán Iota ha dejado una huella muy marcado en nuestro país y principalmente en la zona norte de nuestro país, situación que pone en alerta a los clubes que pertenecen a ese sector.

Para este fin de semana se tiene programada la jornada 10, pero esta también no cuenta con las condiciones necesarias para que se desarrolle. Varios directos de los equipos consideran que es lo más sabio que esta no se dispute.





Los duelos establecidos para la décima jornada son: Vida recibe al Real España, Marathón espera al Platense, Real Sociedad visita al Olimpia, Motagua recibe al Real de Minas y el Honduras Progreso visita a la UPNFM.



La directiva de la Liga Nacional tiene reunión programada para mañana y tomar una decisión si se debe disputar dicha jornada del fútbol nacional, pero desde ya, varios directivos consideran que no se cuentan con las condiciones.



LOS DIRECTIVO DE LOS EQUIPOS OPINAN



Los directivos de la zona norte son claro que se les complica poder disputar la jornada del fin de semana y lo más correcto es que se reprograma, así lo hizo saber Elías Burbara, presidente del Real España.





Por su parte, Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, ratifica la postura de los aurinegros. "Los que somos de esta zona sabemos lo difícil que es que eso pase (jugarse la jornada). Tenemos jugadores que viven en San Manuel, en La Lima y en SPS, en este momento no hay paso para El Progreso, lo que dificulta que nos podamos juntar para entrenar"



De igualmente piensa Roberto Dip, directivo de los rojos del Vida, pese a que ellos les tocaría jugar de local. "Hay que consultar con COPECO y ver cual es el pronóstico para los días que vienen, pero de mi primera impresión es que no hay condiciones para viajar, ni para jugar. Habrá que hacer un análisis con las demás autoridades", indicó.



La directiva del Motagua es consciente de la situación que vive el país y se ponen de lado de los clubes que se han visto afectados por el huracán Iota. "Lo veo difícil debido a las condiciones, más por los equipos de la zona norte y no se puede jugar", indicó Juan Carlos Suazo.





Similar postura tienen en los Lobos de la UPNFM, quien ponen su mirada en su rival, el Honduras Progreso, club que se ha visto duramente golpeado por los efectos que ha dejado este fenómeno climático.



"El problema lo tiene los equipos que van a viajar y al Honduras Progreso le toca jugar contra nosotros, pero no sé si hay condiciones seguras para que ellos se movilicen hasta Tegucigalpa o el Real Sociedad que juega contra un equipo de la capital. Considero que primero se deben garantizar las condiciones si las carreteras están en buen estado y hasta entonces se puede hablar de programar la jornada", indicó Darío Cruz.