Danilo Palacios: "Es un sueño cumplido debutar después de vender cascajo y leña para la comida"  

Los sueños son esas ilusiones que hacen que nuestra vida tenga sentido de ser. Un día estás aquí, en la nada, en la deriva del vaivén y en otro momento te encuentras en la gloria de tu misma meta.

Ese es el pasaje del defensor derecho Danilo Palacios, el joven futbolista de Motagua de 19 años que finalmente hizo su debut en la Liga Nacional de Honduras.

Sí, Danilo Palacios... ustedes seguro no lo conocen, pero desde el pasado domingo 15 de noviembre del 2020 que debutó ante el Vida, no dejarán de escuchar su nombre en el máximo circuito. Bueno, eso dependerá de él.

"Para mí fue un debut soñado, venía trabajando muy fuerte", me respondió Palacios entre sus primeras palabras atendiendo mi llamada de último minuto antes cerrar la web.

UNA VIDA DURA CAMINO A SU DEBUT

Durante su infancia Palacios no tuvo una vida llena de privilegios. Como en su mayoría, proviene de comunidades garífunas humildes (Sangrelaya, Colón) que consagran sueños grandes para sobresalir.

"Mi abuela me trasladó a Corozal porque observó que estaba pasando días duros de pobreza en Sangrelaya. No conocía de energía eléctrica, tampoco tenía sandalias. Tenía que salir a los pueblos a rebuscarme para llevar algo (dinero) a la casa", relató.

Danilo Palacios junto a su compañero en el Motagua en el día de su debut en la Liga Nacional.





Así que "para mí es un sueño cumplido debutar. A mí me levantaban a las 3 de la mañana para ir a halar leña y sacar cascajo para venderlo. Son cosas que uno nunca va a olvidar".

SUS INICIOS Y SUEÑOS

La carrera de Danilo comenzó en la cancha de barro de la Corozal, su segundo hogar en donde fue formado por Mario Chávez, más tarde pasó a a la escuela de don Elogio Palacios (padre de los hermanos Palacios), hasta recalar en la academia de Charlie en San Pedro Sula.

Sus inicios no fueron nada fáciles. Era tosco, pero después de dos años mejoró su técnica y sigue de camino a perfeccionarla.

"He mejorado mucho en mi técnica. He trabajado con el profesor Ninrod Medina, es uno de los entrenadores que me ha apoyado. Después que termina el entreno, hace otros trabajos conmigo, me ayuda a centrar mejor y cómo me tengo que perfilar. Soy sincero, a mí me chillaba la pelota, ahora mi evolución ha sido mejor. Quiero seguir luchando para sacar adelante a mi abuela, mi tía y mi madre", confesó.

Hoy más que nunca detalla que "quiero luchar hasta donde pueda" puesto que su mayor ambición es llegar al extranjero. Sobre su entrenador, Diego Vázquez, solo tiene palabras de agradecimiento.

"Estoy agradecido con Diego Vázquez. Él viene viendo mi trabajo desde que llegué, trabaja mucho con jóvenes. Él espera que yo siga mejorando", manifestó.

Danilo Palacios ya ha sido seleccionado en microciclos Sub-20 con la selección de Honduras. El futuro le espera.