Emilson Soto, nuevo DT del Real España: "No tengo una varita mágica para sacar los resultados de una"

El entrenador hondureño Emilson Soto fue presentado como nuevo director técnico del Real España, algo que Diario DIEZ había adelantado horas antes. El estratega se montó a la máquina y ya trabaja con el equipo como mandamás de la plantilla.

En la conferencia de su presentación, Emilson Soto, quien también es pastor de una iglesia de su localidad, dejó claro que está disfrutando el momento y que conoce a perfección el plantel, algo que le beneficiará.

LO QUE DIJO EN LA CONFERENCIA:

Lo que representa dirigir al Real España: "Es un logro. Un objetivo por el cual vengo trabajando desde mis inicios en esta faceta de mi carrera deportiva, tengo una gran responsabilidad, representa un sueño que tuve desde mis inicios como director técnico"

Conoce a perfección el plantel: "Ahorita se le está dando continuidad al trabajo de pretemporada, nos conocemos muy bien con los jugadores dentro de la cancha, esto ya lo veníamos haciendo y eso nos ayudará a que las cosas vayan caminando de la mejor manera".

Hay responsabilidad pero lo disfruta: "Estoy enfocado en disfrutar el momento, sí la responsabilidad está, pero no me enfoco en eso porque eso me puede traer consecuencias de nerviosismo y preocupación, estoy disfrutando el momento".

Por cuánto estará: "Yo trabajo para la institución, desde la Sub-14, he ido ascendiendo con trabajo y esfuerzo, además de preparación, al momento que vengo, estoy a la disposición de lo que el equipo requiera, si la junta directiva dice que un partido voy a dirigir, un partido voy a dirigir. Cualquier responsabilidad que había que tomar de forma emergente había que hacerlo. En esa perspectiva está la situación".

Su relación con los futbolistas: "Siempre ha sido una relación de mucho respeto, no por mi trayectoria como jugador, sino porque he aprendido a ganarme el respeto con respeto, he aprendido a ver personas antes que futbolistas. Mientras estuve como asistente y en inferiores, siempre me acerqué a ellos para orientar y ayudar, estoy seguro que las cosas van a continuar de la misma manera".

No sabe cuánto estará en el banquillo: "Esto es en base a resultados, esos son los que avalan el proceso de un técnico, lo importante de esto es ver un equipo diferente porque como equipo podemos perder, empatar o ganar, pero hay que ver cómo perdemos y cómo ganamos, tampoco tengo una varita mágica para sacar los resultados de una, tampoco sacando los resultados depende exclusivamente de nosotros, hay que ver los equipos que tenemos enfrente porque son equipos que también hacen su trabajo. No garantizo nada porque no puedo hacerlo, pero sí trabajo soportado bajo un modelo y filosofía con un sacrifico al máximo para sacar los objetivos, que eso sí está en manos de nosotros".



Emilson Soto dirigió graparte de la pretemporada ante la ausencia de Ramiro Martínez.

Su método de trabajo: "Mi filosofía de trabajo siempre ha sido esfuerzo, sacrificio, preparación y la parte espiritual porque es la esencia del ser humano para desarrollar cualquier actividad, no podemos desconocer que traigo un ADN aurinegro, traigo una concepción de mi persona como jugador estrictamente formado en este club, esa filosofía en la cual fui desarrollado me trajeron muchos éxitos en lo personal y grupal, podríamos decir que trabajaremos con una filosofía adaptada a los tiempos contemporáneos aunque hoy tenemos una juventud muy cambiada pero podríamos hacer que sí funcione".

Formará líderes positivos: "Creando atmósferas, vínculos positivos, lo positivo contagia así como lo negativo, aquí hay jugadores consolidados, jugadores que también tienen ese ADN de jerarquía enorme, usando a estos jugadores que tienen esa jerarquía y que ellos tienen compromiso y conocen esta institución, a través de ellos es que se van creando estos vínculos de positivismo, unidad y hermandad. ¿Usted cree que una familia dividida va a funcionar?, así funciona esto, la palabra del señor dice que en una casa dividida no podrá prevalecer".

Su cuerpo técnico: "El profesor Elmer Ortega como preparador físico, Josué Reyes, sin descuidar su trabajo con los porteros, será mi asistente. También queda conformada una comisión por lo exjugadores Marco Anariba, Edy Contreras, Marlon Peña y Ernesto Isaula, es una comisión que estará a la par mía, en análisis y conversaciones y todo este tipo de cosas que debemos de desarrollar, son exjugadores que tienen amplio conocimiento y que serán de gran ayuda".

Sus cambios en el club: "Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y tiene su filosofía, tengo la mía pero la mía va introducida en un modelo que al Real España lo caracterizó a través de la generaciones, estos cambios van traducido a eso, en un análisis del pasado del equipo y las cosas que le llevaron a muchos éxitos y tratar de introducirlas con este grupo de jugadores que son determinantes, tenemos un equipo completo y capaz".