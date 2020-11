Se confirman las fechas para los juegos de repechaje en Liga Concacaf 2020

Concacaf ha anunciado las fechas para los partidos de repechaje de la Liga Concacaf Scotiabank 2020 (SCL). Los dos partidos que determinarán los dos últimos clubes de la SCL que participarán en la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021 (SCCL) se jugarán del 8 al 10 de diciembre de 2020.

La SCL clasifica a seis clubes para la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank. En el formato original, se clasificaban los ganadores de los cuartos de final y los dos mejores perdedores de los cuartos de final, según su desempeño en la SCL. Sin embargo, y solo para esta edición, Concacaf ha modificado el criterio de clasificación de la SCL teniendo en cuenta el cambio de formato de la competencia, en particular el número reducido de partidos.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final de la SCL continuarán clasificando directamente a la Liga de Campeones Scotiabank Concacaf para la edición 2021. Los cuatro clubes que pierdan en los cuartos de final avanzarán a un repechaje, el cual se jugará a un solo partido. Los dos ganadores del repechaje se clasificarán para la principal competencia regional de clubes del próximo año.

Los emparejamientos para el repechaje serán determinados según las llaves de la competencia, que se puede encontrar a continuación. El club local será el mejor clasificado según el Ranking de Clubes de Concacaf.

LAS FECHAS DE LIGA CONCACAF:

Martes, 24 de noviembre de 2020

20:00 CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:15 LD Alajuelense (CRC) vs San Francisco FC (PAN)

Cuartos de Final

Martes, 1 de diciembre de 2020

20:00 Arcahaie FC (HAI) vs Forge FC (CAN)

22:15 CD Marathón (HON) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

20:00 LD Alajuelense (CRC) or San Francisco FC (PAN) vs CS Herediano (CRC) or Real Esteli FC (NCA)

22:15 CD Olimpia (HON) vs FC Motagua (HON)

Partidos de Repechaje

8-10 de diciembre de 2020

CD Marathón (HON) o Deportivo Saprissa (CRC) vs Arcahaie FC (HAI) o Forge FC (CAN)

CD Olimpia (HON) o FC Motagua (HON) vs LD Alajuelense (CRC), San Francisco FC (PAN), CS Herediano (CRC) o Real Esteli FC (NCA)