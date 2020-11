Mario Martínez, muy autocrítico: "Aquí la culpa es de los jugadores, mucho técnico pasa y nosotros quedamos siempre"

Mario Martínez compareció en conferencia de prensa luego de la presentación del nuevo técnico del Real España, el 'mielero' Emilson Soto. En la misma, el zurdo fue muy claro con lo que sucede en el equipo.

El '7' de la máquina aseguró que el problema del Real España es de los futbolistas, pues considera que muchos técnicos pasan por el banquillo y ellos quedan siempre dentro del plantel.

Martínez llamó a sus compañeros a estar unidos para sacar el barco aurinegro avante. "Hay que respaldar al profesor Emilson Soto, es un hombre de casa, tiene el respaldo de todos nosotros, lastimosamente se dio de esta manera, donde no se dan los resultados, estamos bien, unidos, y podemos revertir esta situación".



Sin desviar el tema, Mario Martínez aclaró que el equipo necesita estar unido y así ve al resto del plantel. "Estamos unidos, conscientes para revertir esto, hay que unirnos, obviamente, los de jerarquía y los que vienen comenzado tenemos que unirnos, todos debemos de halar para el mismo lado, tenemos equipo para salir adelante, ya es momento de demostrarlo en la cancha".





"Obviamente Real España es de los equipos que tiene que pelear arriba, lastimosamente las cosas no han salido, el equipo no ha mostrado un bajo nivel, ahorita estamos mostrando un buen nivel la verdad, los resultados no se dan pero cada técnico tiene su estilo de jugar y uno como futbolista se tiene que acomodar. El profe Emilson Soto tiene mucha experiencia. Real España ha sido inconsistente de muchos años pero ya es momento de cambiar este tipo de situaciones", explicó.



Para finalizar, a Mario Martínez le consultaron si el problema del equipo catedrático era de técnico, a lo que claramente dijo que no.

"En lo personal trato de analizarme en cada torneo y cada partido y las situaciones del por qué el equipo pasa estas situaciones, pero soy franco, aquí la culpa es de los jugadores, del plantel, hay mucho técnico que pasa y nosotros quedamos aquí siempre, es difícil, tenemos que ponernos el overol nosotros en la cancha, ya es momento de ponernos a trabajar", lanzó de forma seria el mediocampista, quien es uno de los líderes de la plantilla aurinegra.