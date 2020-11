Pedro Troglio sobre dirigir a Chile: “Nadie se ha comunicado, aparezco en una lista de 5-6 técnicos”

Pedro Troglio en conferencia de prensa este día se ha referido al supuesto interés que tiene la Federación de Chile en nombrarlo como nuevo técnico de la selección andina en lugar de Reinaldo Rueda.

El mandamás de Olimpia entró en una lista de posible candidatos, según medios chilenos. Es por ello que el argentino opinó sobre el tema y lo que se viene para los Albos en este cierrre de año.

Recordar que los merengues pelean por el título de Liga Nacional, Concacaf League y Liga de Campeones de Concacaf, este último certamen se reiniciará el 15 de diciembre en Estados Unidos.

DESCANSO TRAS JORNADAS SUSPENDIDAS: “Claramente jugar semana a semana nos da la posibilidad de darle el descanso a los jugadores, en Cortés los jugadores terminaron con un cansancio muy grande, da la posibilidad de llegar mucho más fresco a cada partido”.

HURACANES: “Es un momento muy difícil y muy triste, yo recibo llamados hasta de Argentina porque estamos claro que es una tragedia terrible, creo que este último fue mucho peor, uno vive de tragedia en tragedia y bueno hay que seguir trabajando. El jugador puede dar una mano a diferencia de otros que no tienen la capacidad económica, a mí me causa tristeza ver las noticias, es muy duro y bueno lo único que podemos hacer es dar ánimo y ayudar en lo que se pueda”.

APUNTAN A GANAR TODO: “Nosotros tenemos que seguir en el buen camino en el que estamos, Olimpia no te da respiros ya que arman siempre en base de la negatividad y Olimpia involucra que debe ganar siempre. Para mí no existe en el fútbol mundial un rival accesible. No importa su jugás con el último o primero, Olimpia debe ganar siempre en Concacaf y donde sea, estamos preparado para todo”.

INTERÉS DE CHILE: “No tengo nada concreto, solo lo que ustedes han visto que mi nombre aparece, es bonito que una selección prestigiosa te tenga. Nadie se ha comunicado y como vieron aparezco en los medios chilenos en una lista de 5-6 técnicos, a veces que aparezca el nombre es bueno y es que eso quiere decir que Olimpia ha hecho las cosas bien, estoy con la cabeza en la semana esa diciembre porque queremos hacer esa historia”.

PUEDEN HACER HISTORIA CON OLIMPIA: “Yo siempre estoy preparado para ganar todo, me preparo siempre para ganar y salir campeón, nos estamos preparando porque tenemos compromisos importantes y a veces habrá que descansar jugadores, confío a muerte en el plantel que tengo, ganar los tres torneos sería lo máximo. No vamos a ir a pasear a Orlando, vamos a competir en los tres torneos”.

SI PRIORIZA UN TORNEO ESPECIAL: “Estamos peleando con Motagua que está muy bien y muy firme, confirma cada domingo su buen momento, nosotros tampoco somos fáciles, es una pelea difícil y complicada. Hoy dependemos de que Motagua pierda puntos que por ahora parece no los perderá. En la previa del Motagua-Olimpia del 2 de diciembre da la idea que tengamos otra gente porque te viene el final de las vueltas y después la Champions, capaz que llegó al juego con Motagua con lesionados o ninguno, lo iré pensando partido a partido”.

ACTUALIDAD DE OLIMPIA: “Creo que este equipo de hoy tiene otra intensidad al equipo campeonísimo, la pelea ahora es más difícil, todos regresan a un sistema defensivo. El tiempo ayuda y trabajamos en post de tener bien al equipo hasta mayo del próximo año”.

PASO A PASO EN CADA TORNEO: “Hay que lograrlo, es claro que la historia la escriben los campeones, la historia se escribe al final. Estamos frente a algo tan importante y lo hablé con los jugadores, les dije que estamos en un mes donde podemos quedar en la historia, no hay nada más lindo que quedar en la historia de un club. Ojalá que se nos dé, para mí sería culminar una historia linda en este tiempo que llevo aquí”.

