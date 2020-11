Mathías Techera: Lo que dice de Klusener, de Héctor Vargas y el rival directo en la pelea del título

Follow @GustavoRocaGOL

Sincero y sereno, así luce Mathías Techera, defensor central uruguayo del Marathón de San Pedro Sula que habla con DIEZ sobre sus primeros meses como jugador del cuadro verdolaga.

El sudamericano reconoce sus errores puntuales en un par de juegos con el club, pero dice que sus demás compañeros y Héctor Vargas lo han acuerpado y le han ayudado a tener mayor confianza.

Mathías Techera comenzó hablando de su cambio, pues pasó del CDS Vida al Marathón, un equipo grande dentro de la estructura de la Liga Nacional de Honduras. "Fue un cambio que se notó bastante, para mi. Allá cuando no se dan los resultados afecta mucho, sin embargo acá hay que ganar siempre, a veces nosotros empatábamos y perdíamos y no afectaba tanto, acá se nota la diferencia, es un equipo que pelea grandes cosas".



"La infraestructura del club, el día a día, la seriedad que le pueden dar los directivos y la responsabilidad de ir en cada partido a ganar sabiendo que es el resultado que siempre busca el club", son cosas que hacen la diferencia entre uno y otro club dice el charrúa de 28 años de edad.

El uruguayo Mathías Techera se ha convertido en titular con el Marathón de Héctor Vargas.



El espigado defensor es claro y asegura que sus errores le han dolido, pues siempre trabaja pensando en hacer bien las cosas. "Duelen a veces, tengo la oportunidad de venir jugando todos los partidos, si no se hubiese dado así no hubieran pasado estas cosas, estoy expuesto a eso, estoy tranquilo, el equipo está tranquilo, si bien no se nos dieron unos resultados pero venimos de arriba, estamos peleando por la copa, son cosas que pasan en los partidos, hay que levantar la cabeza".



"Contra el Vida tuve un error, tengo compañeros aquí que parecía que les hubiera pasado a ellos, uno se da cuenta que lo apoyan de cerca, eso es bueno para mí, así es con otros compañeros, toca apoyarlos y darle fuerza para siga haciendo bien su trabajo", explica Mathías Techera.

NEGÓ PROBLEMAS EN EL CDS VIDA



Consultado si el grupo de jugadores en el Marathón es más unido que en el CDS Vida, fue categórico. "No sé qué información tenes vos del plantel que tenía el Vida, pero no lo sentía así, habían buenas personas y buenos profesionales, no lo notaba que estaba dividido, los resultados se venían dando. En Marathón, desde que llegué el primer día, a veces me pongo a pensar que parece que tengo seis meses aquí, me adapté bien y el grupo me aceptó muy bien".





Luego sorprende al hablar de su técnico en el club sampedrano. "Me llevé una sorpresa cuando conocí al profe Héctor Vargas, me imaginaba a otro tipo de persona pero la verdad que me demostró que es una excelente persona y buen entrenador, ante el error de los jugadores, si bien lo corrige, es de los entrenadores que apoya y da la confianza nuevamente porque estamos expuestos a cometer errores o a equivocarnos y si te dan la confianza de volver a intentarlo nuevamente, eso lo deja tranquilo a uno".



Reconoce sus desaciertos. "Yo llegué, me tocó jugar a la semana, tengo mucho para dar, he cometido algunos errores y no se me venían dando las cosas, pero el equipo viene bien, hace unas fechas éramos el equipo menos goleado, creo que en la puntuación, de 10, me doy un 7 u 8, pero al final de la temporada espero llegar a alcanzar el nivel que tuve en el Vida, porque me sentía bien".



"Muchos jugadores de calidad se fueronpero el que quedó también es bueno, hay un equipo competitivo, somos conscientes que hay que trabajar porque no somos un equipo que vamos y ya tenemos los tres puntos. Va a venir un equipo de mitad de tabla que te va a querer ganar, hay que ver cuando termine la temporada. Nos tocó caer en algunas oportunidades pero estamos a tres puntos del Vida y quedan un montón de fechas y cualquier cosa puede pasar", expresa cuando se le consulta si el Marathón está para campeón.

A pesar de sus desaciertos, Héctor Vargas le ha confiado el puesto de titular a Mathías Techera.



¿Y el rival directo para pelear el título?, se le pregunta. "A Olimpia todavía no lo enfrentamos, pero son el candidato siempre por la historia y todo lo que representa, son el rival directo, está el Real España y el Vida también. El otro día jugamos contra el Minas y nos sorprendió, no te podes confiar de ninguno porque van a estar dándote pelea siempre", dijo, dejando de lado al Motagua.

MÁS CON MATHÍAS TECHERA



Sobre el cambio de ciudad: "Me vengo adaptando aún, pensaba estos días aquí que uno tiene su rutina ya que todos los días haces lo mismo porque no tenes escape, en La Ceiba, por ejemplo, terminaba de entrenar y la tarde me quedaba libre, me preparaba un mate y me iba al muelle a mirar el atardecer, me despejaba de otra manera, San Pedro Sula es mucho más grande, pero estoy trabajando y enfocado en lo que vine a hacer, ya habrá tiempo para salir y conocer alguna playa de aquí cerca. San Pedro es muy linda, bien desarrollada, y me siento tranquilo".



Klusener, el delantero más complicado: "Un delantero que viene, me choca y hace ese trabajo sucio para mí es más fácil, pero si bien hay un delantero que no hace ese trabajo porque no es su fuerte, pero sí a veces cuando la pelota está enredada y no la encuentras y no ves a donde va el centro, él aparece y convierte, y es Klusener, siempre está ahí buscando esas oportunidades, como te digo, él no hace el trabajo sucio pero sí está cuando tiene que estar".