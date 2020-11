Blog: Más vacaciones para don Fabián Coito dejando una selección con cara de vergüenza

Honduras ha sido una selección de fútbol que si bien nunca se ha considerado como potencia de la zona siempre ha mostrado un nivel aceptable y en los últimos años hizo respetar su casa. Siempre se contó con grandes futbolistas y mucha de calidad, grandes equipos que siempre lucharon por una clasificación a una Copa de Mundo. Pero sobre todo la “Bicolor” siempre tuvo como característica de mucha garra, mucha pierna, muchos huevos por los objetivos. En el 2020 todo eso se fue al piso.



Recientemente en el ultimo trimestre del 2020 en juegos amistosos internacionales la selección perdió todo, perdió la cara. Un equipo sin alma a excepción de algunas leyendas que aún visten la sagrada camisa de la 'H' y meten como siempre todo por ella. Nicaragua y Guatemala desnudaron el poco trabajo, ideas y nivel de la selección que dirige el uruguayo Fabián Coito.



Ideas cero, nivel cero, motivación cero...



Honduras jugó dos partidos desastrosos ante Nicaragua y Guatemala. Los resultados nada esperanzadores. Encima de eso y los más preocupante es el bajo nivel que mostró la Bicolor. Cero idea, un equipo desorbitado dentro de la cancha y carente de una idea de fútbol que no deja buenas sensaciones ni muestras de un trabajo bien orientado o con evolución.

El nivel de la selección en manos de Fabián Coito es muy malo en estos dos últimos partidos. Tampoco en el 2019 o el 2018 la selección mostraba gran nivel. Mucho humo vendido en una etapa donde no enfrentó a ninguno de los equipos grandes de Concacaf. Yo no soy uno de los que está de acuerdo en que el proceso de Coito es uno exitoso.

Muchas consecuencias lo tienen en la octagonal camino a Qatar de manera directa, en la Nations League tiene pendientes grandes exámenes contra los grandes de la zona y en la Pre-olímpica aún falta el examen mayor.

Creo que se está siendo muy flojo con el uruguayo, creo que no existe exigencia por parte de sus jefes, o al menos hacerle ver que no está aquí para dirigir una selección de jóvenes o una selección con plan para el 2026, a menos que nos estén ocultando el plan por parte de la Fenafuth, esto último, no sería extraño de una federación de la cual se espera cualquier cosa.



Su aspecto es el de un desmotivado...



Cada uno de nosotros tiene sus apariencias y sus aspectos. A mi, no sé a ustedes, Fabián Coito me deja en cada una de sus presentaciones aspectos de un desmotivado. Pareciera ser que no está donde quiere estar, parece ser que dirigir a la Selección de Honduras no lo emociona, no lo motiva, no lo excita deportivamente. Quizás las aspiraciones de Fabián sean otras (dirigir en su país o a su selección) y se vale, pero lo necesitamos más contagioso de emotividad ya que nuestros jugadores necesitan de técnicos hiperactivos, más sanguíneos y hasta estrafalarios. Quizás sus aspectos son demasiado fríos, y su estilo parco nos confunda y estemos equivocados.



MÁS VACACIONES...



Yo creía que Fabián Coito tendría algun tipo de consideración después de tanta vacación en su país este año, para su trabajo y para nuestro equipo. Pensé que en este mes de diciembre provocaría algún amistoso en fecha no FIFA y se pondría a trabajar, no ha sido así, se marcha de vacaciones navideñas. Todos merecemos descansos en fechas de Navidad y estar con la familia, claro que no está mal que el uruguayo se vaya a su casa en estas fechas pero por acá está dejando un equipo muerto y lleno de incógnitas. Un equipo sin identidad y además con muchas dudas y sobre todo un equipo con falta de trabajo, trabajo y más trabajo.

Por el tema Covid, el señor Coito se pasó en su país la mayor parte del año. Algunos pomponeros obligados a cuidar la chamba lo justifican, por acá no lo hacemos así, fue uno de los grandes errores del uruguayo. Repito, creí que tendría al menos algún microciclo de trabajo antes de marcharse a unas vacaciones navideñas desde mi punto de vista con menos tiempo en Uruguay y más tiempo por Honduras, lugar de su trabajo bien pagado. Más vacaciones es una barbaridad don Fabián, partiendo que ya se pasó casi 7 meses del año en su país y con salario al día.



El contraste...



Aquí cerca en El Salvador, un DT que en tiempos de pandemia sufrió el ajuste del 40% en su salario estará trabajando en Navidad. El Salvador de Carlitos de los Cobos jugará amistoso sin ser fecha Fifa ante los Estados Unidos a cuatro días antes de la Navidad.

¡Qué gran diferencia en tierras cuscatlecas!.



Feliz Navidad don Fabián, por acá quedamos nerviosos y con mucha vergüenza del estatus deportivo de su equipo que también es nuestro.