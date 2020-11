Sorpresa: Ramón Maradiaga renuncia del Vida por problemas con un directivo y afirma que "no hay marcha atrás"

Cuando el Vida atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y en el día que se miden al Real España, el entrenador Ramón Maradiaga ha revelado que no continúa más en el equipo ceibeño debido a problemas con uno de los directivos. Ahora su lugar será ocupado por quien era su asistente, Nerlyn Membreño, le confirmó a Diez el presidente Luis Cruz.

De forma sorpresiva, "Primitivo" afirmó que no hay marcha atrás en su decisión y que no es la primera vez que tiene diferencias con esta persona pero que ayer viernes se dio el último encontronazo que terminó "rebalsando el vaso", confesó el timonel en entrevista al programa lo Último en Deportes de Radio San Pedro.

El equipo de Maradiaga tenía soñando a todos sus seguidores con una campaña fantástica, el club está ubicado en la primera posición de la zona norte y es tercero en la tabla general, solo por debajo de Motagua y Olimpia.

Plantilla del Vida en uno de sus entrenamientos en La Ceiba

"En Tegucigalpa se tuvo una reunión previa al juego (contra Motagua) pensando que todo podía cambiar, pero lamentablemente hay que tomar decisiones y ayer en la tarde la gota se rebalsó. Al final decidí hacerme a un lado y que el equipo continúe con la gente que quede al mando y que tome las decisiones que mejor le corresponda", ha dicho Primitivo, quien el 30 de noviembre cumplirá 66 años de edad.

LA VERDAD OCULTA DETRÁS DE LA RENUNCIA DE PRIMITIVO

El ex entrenador de la Selección de Honduras y de varios clubes de la Liga Nacional, añadió, sin querer revelar el nombre del directivo, que "se suponía que con la charla en Tegucigalpa las cosas iban a tomar un rumbo diferente, pero el martes hubo un inconveniente, yo le hablé inmediatamente a Luis (presidente del Vida) para decidir todo y solo hubo mensaje donde me decía que me hablaría en 30 minutos y no fue así y ayer volvió a pasar otra situación, entonces es mejor hacerse a un lado. Siempre manifesté que si no tengo tranquilidad es mejor dejar el camino".

¿Cuándo se tomó la decisión?

"Fue en un chat con la persona con la que yo he tenido inconvenientes y decidí no seguir, creo que fue como a las seis de la tarde del viernes y a partir de ese momento que después hubo una reunión entre Luis y el cuerpo técnico y la gente está al frente de la parte administrativa".



Maradiaga aseguró que Luis Cruz, presidente del equipo, no habló con él luego de su renuncia y contó que fue la tercera vez que se intentaba arreglar la situación.



"No, ya está todo claro ayer se reunieron con ciertos jugadores para comunicarle que queda Nerlyn (Membreño) al frente del equipo y pues ya es algo que no tiene vuelta atrás. Es mejor cada quien en su rumbo porque yo prefiero la tranquilidad en mi trabajo".

"Solo es una persona afectó el desarrollo de mi trabajo, pero bueno es algo irrelevante y no hay más que decir y cerrar este episodio", continúo argumentando Primitivo Maradiaga.



Primi afirmó que "esa persona (directivo)" se entrometía en sus labores y que mejor dejaba el cargo porque esas cosas no van con sus principios.



"Hay gente que está acostumbrada a involucrarse en cosas que no le corresponde por mucho poder que puedan tener y eso me llevó a no continuar. Ahora prefiero no darle importancia a algo que ya tiene un rumbo".



Vida se mide este sábado a las 5:15 de la tarde contra Real España por la fecha 10 del Torneo Apertura, que se jugará a pesar de la emergencia nacional por lluvias.