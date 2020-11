Presidente del Vida: "Estoy sorprendido, no entiendo la decisión del profesor Maradiaga"

Mientras en Inglaterra era la madrugada del sábado, el presidente del Vida, quien se encuentra allá tratando asuntos de negocios, recibió un mensaje en el que le informaban que Ramón Maradiaga había decidido renunciar como entrenador del conjunto cocotero, algo que lo tiene aún sorprendido, ha confesado Luis Cruz en entrevista a DIEZ.

El máximo dirigente del Vida afirmó que no ha tenido comunicación con "Primitivo" después que él dejara abandonado el proyecto que iba viento en popa y asumió que las diferencias que habían en días anteriores ya se habían solventado y que todos estaban claros.

"No tengo el informe completo de lo que pasó, entiendo que él todavía no había querido presentar el informe del partido contra Motagua y a mí me toma de sorpresa un mensaje a las 3:00 de la mañana donde me informaban esta situación, algo que jamás quise que pasara porque él siempre fue mi primera opción", comenzó relatando.

Ramón Maradiaga tenía al CDS Vida en el primer lugar del Grupo de la Zona Norte.

Luis Cruz admitió que el domingo, previo al partido que Vida perdió 3-0 contra los Azules, tuvieron un reunión para ponerle punto final a varios impasses que había estado teniendo Ramón Maradiaga con el portugués José Almeira Santos, socio y mano derecha del presidente cocotero a quien Primi acusa de involucrarse en temas deportivos.

"Yo no he engañado a nadie, tengo mi consciencia tranquila, hemos hecho una gran inversión en el equipo. José Almeira es parte de la institución y es mi socio y yo no puedo tomar una decisión de echar a un socio cuando es una persona que también me apoya en lo económico", enfatizó.

LAS RAZONES DE LA RENUNCIA DEL "PRIMI"

¿Qué fue lo que pasó con Ramón Maradiaga y José Almeira que fue imposible de que se solucionara?, No entiendo la decisión del profe Maradiaga porque el domingo acordamos que aquí nadie tiene que tener injerencias en el lugar de trabajo de cada uno. Respeto su decisión pero no la comparto".

Primitivo confesó que ya había amenazado con irse en dos ocasiones por esta misma situación, sin embargo, el presidente señala que eran otro tipo de problemas. "No era por la misma situación, sino por otras cosas irrelevantes, pero lo que me tiene desconcertado es que el domingo habíamos hablado una cosa completamente diferente, pero le deseo el mejor de los éxitos al profe porque yo no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Nosotros tenemos un proyecto y debemos seguir adelantado y ahora confiamos en Nerlyn Membreño, no estamos corriendo a buscar otro cuerpo técnico", explicó.

Luis Cruz reiteró que no ha llamado a Ramón Maradiaga para pedirle explicaciones o para tratar de convencerlo. "No lo he llamado, la verdad es que esto ya lo habíamos hablado en un momento. Yo traté que esto no pasara de esta manera, pero al final si él no se siente bien, tampoco podemos tenerlo a fuerza".

¿En qué se estaba involucrando Almeira para que se molestara tanto Primitivo?, se le abordó al presidente cocotero. "Injerencia en la parte deportiva no creo que haya habido, sé que él ni siquiera va a los entrenamientos, pero un presidente ejecutivo tiene que tener contacto con el cuerpo técnico y jugadores, eso pasa en todos los clubes del mundo, a menos que en Honduras no se maneje de esa manera, pero a mí como presidente no me pueden privar del derecho que tengo de tener contacto con el técnico y jugadores".