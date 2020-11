El Vaticano exige una explicación a Instagram luego del 'like' del Papa Francisco a modelo brasileña

El Vaticano pide respuestas a Instagram luego de que desde sus redes sociales apareció un 'like' a una modelo brasileña.

Hablamos de Natalia Garibotto, ella subió una foto 'picante' a puro estilo de colegio y los usuarios notaron la reacción del Papa a la imagen.



Esta situación ha causado escándalo en el Vaticano y ahora buscan una explicación concreta del por qué aparece el 'like' del Papa Francisco en la foto de Natalia.

"Podemos excluir que el "me gusta" provino de la Santa Sede, y ha recurrido a Instagram en busca de explicaciones", dijo un portavoz del Vaticano a The Guardian.



La fotografía de la modelo es de octubre y no está claro exactamente cuándo apareció la reacción del Papa.

Garibotto bromeó en su cuenta oficial Twitter tras descubrir lo sucedido con el Pontífice: "Al menos me voy al cielo", escribió.