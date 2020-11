Diego Vázquez: “A Motagua hay que tirarle un bazucazo para matarlo, no lo puedes dejar vivo”

El Motagua de Diego Vázquez juega de memoria. Este sábado sufrieron para poder doblegar al Real de Minas y su entrenador dice que el equipo tiene pundonor cuando está en la adversidad.

“A este equipo hay que tirarle un bazucazo para matarlo, no lo podes dejar vivo en términos de armas. Cambiamos tres o cuatro sistemas y conseguimos este resultado agónicamente frente a un equipo que viene de ganarle a Marathón. Repito, para matar a Motagua hay que tirarle un bazucazo, no le dejes vivo porque te mata a la vuelta de la esquina”, comentó Diego.

Y es que el equipo ha venido con una serie de lesiones y suspensiones de sus jugadores estelares, pero no pierden la idea y Diego sabe sacarle provecho a esas jugadas explosivas por las bandas.

“Muchas veces sale lo que uno planifica, otras veces no, como el caso de hoy que hicimos tres cambios para buscar el resultado. Me gusta la rebeldía del equipo que se mostró y si bien no se hubiese podido ganar, al final me encantó el partido”, afirmó Vázquez.

Una de las cosas que Diego considera que le puede afectar más adelante es lo apretado del calendario, pero a pesar de hacer variantes en cada partido, le gusta que sus jugadores entienden a lo que juega.

“Nosotros tenemos una continuidad de partidos jugando miércoles y domingo y no lo mismo que el Real de Minas que no ha cambiado equipo, pero me gustó como nos paramos. Fue un triunfo espectacular”, cerró la Barbie.