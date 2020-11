Diego Vázquez y sus 7 años en Motagua: Título más especial, hasta cuándo estará y mensaje a quienes le dicen 'llorona'

Diego Vázquez cumplió siete años de haber llegado a Motagua este día. El mandamás azul lo hace tras haber sacado la victoria ante Real de Minas el sábado por la noche, cotejo donde anotaron el gol de la victoria en el minuto 95.

El argentino se encuentra muy feliz porque su proceso sigue creciendo y no se pone límites. El estratega charló con Diez sobre estos siete años, en la charla se tocaron diversos temas y recuerdos de su estadía en el equipo.

VER: MOTAGUA DERROTÓ AL MINAS CON GOL AL MINUTO 95

Su título más recordado, cuánto tiempo más estará en el equipo, anécdotas y hasta un mensaje a quienes le dicen 'llorona', de eso y más habló Diego Vázquez.

Profe, ¿qué tal? Cumple siete años hoy con el equipo, cómo se siente y qué nos puede decir al respecto.

Recuerdo aquel momento cuando llegamos conjuntamente con Yanuario, le mandamos un correo a Pedro Atala apenas me gradué. Conjuntamente con Yanuario ofrecimos un proyecto y bueno, ellos estuvieron de acuerdo porque querían un proyecto. Yo apenas me gradué me puse en contacto con Yanuario y con Pedro, ahí empezamos a tener reuniones y comenzamos en noviembre del 2013. Recuerdo que con Yanuario les dijimos que mínimo a la liguilla íbamos a entrar, les garantizamos que entre los seis íbamos a estar. Había otras opciones, estaba Mario Zanabria entre ellos. Gracias totales, les mandamos amor y una rosa roja para todos.

En su primer torneo llega al repechaje y después sale campeón.

Quedamos eliminados con Marathón y recuerdo que fallamos un penal, ya al segundo salimos campeones contra Real Sociedad. Agradecerle a todos por el reconocimiento, a toda la gente que está cerca nuestro y a los jugadores que han sido parte del proceso.

Diego fue presentado con Motagua un 22 de noviembre del 2013 en horas del mediodía.

¿Usted considera que ya es el técnico más importante en la historia de Motagua?

Nosotros no nos comparamos con nadie, siempre digo que la principal competencia es con uno mismo. Tratamos de ser mejores cada día, no entramos en esa comparación. Con el único que hablo es con Chelato, no me comparo ni critico a nadie.

Siete años en los que ha podido irse de Motagua por ofertas buenas de algunos clubes en Centroamérica...

Lo he dicho varias veces que he tenido ofertas, quizás son mejores en lo económico pero hay muchas cosas a tomar en cuenta. Cuando uno está bien en un lugar bien es mejor apostar a la continuidad, hay veces que más es menos y por ello hemos apostado a seguir en Motagua.

VEA: NUEVAS IMÁGENES DE LA SEDE DEL OLIMPIA EN TEGUCIGALPA

¿Hasta cuándo se ve laborando en Motagua?

Yo no lo tomo como un trabajo, lo disfruto mucho y lógico con la responsabilidad del caso. Intentamos responder a las exigencias. Hay algo que es muy claro y es que uno quiere mejorar. Si hay una opción de mejorar lógicamente que tendríamos que analizarlo, no sé si nos dieron o no el mérito necesario en el proceso pasado para la Selección. Yo estoy bien en Motagua y no lo he pensado, no es que me ponga un tiempo determinado y la verdad es que voy día a día.

Diego Vázquez ha ganado cinco títulos de Liga y una SúperCopa de Honduras.

Usted cuida bastante el vestuario, por eso se ha tenido que ir gente de la institución...

Nosotros tenemos normas y cuando hay una indisciplina muy reiterada ellos mismos saben cuáles son las normas. No tenemos que ser un policía para estar detrás de ellos, con el caso de Deybi lo hicimos debutar nosotros. Deybi llegó a Motagua con una bolsa de supermercado a pedir una oportunidad, debutó y lo vendieron a Vancouver. Cuando regresó quería ser titular a la fuerza, cuando no te adaptás ya pasa por algo de él.

¿Con Eddie Hernández y Harold Fonseca fue igual?

Con Eddie y Harold puede que sea similar. Harold es un buen arquero, tuvo un torneo espectacular y después se lesionó, quería ser el titular a la fuerza y no se puede, hoy creo que tampoco es titular indiscutible en su equipo, el fútbol es así.

Profe yo siempre leo en redes y hasta uno mismo se pregunta por el tema de los extranjeros. Hay gente que dice que usted tiene sus preferidos y cuando se trata de extranjeros no digamos, pero viendo el balance es muy poco el porcentaje de foráneos que ha traído y no han funcionado.

Tenemos un porcentaje muy alto en cuanto a los extranjeros. Hay números muy buenos ya que hemos traído extranjeros que han rendido y se han adaptado, no quiere decir que no te podás equivocar.

El proceso del argentino es el más exitoso en la historia de Motagua.

¿Hay jugadores que a usted le dio pesar que se fueran? ¿O que los quería tener en el equipo? Recuerdo el caso de Garrido por ejemplo.

El tema de Garrido ya se sabe, yo no le guardo rencor a nadie y bueno, en su momento eligió un camino. A nosotros nos dijo otra cosa en reiteradas oportunidades porque le dijimos lo que iba a pasar, yo creo mucho en las palabras y más cuando mirás a los ojos a esa persona... Es un tema de lealtad.

Otro caso el de Henry Figueroa. ¿Qué piensa de lo que está pasando actualmente?

A Henry le tengo un cariño enorme, ganó cosas importantes. Es parte de su evolución personal y bueno él sabe que tiene mejorar, mejorar cosas fuera de la cancha. Que lo que está pasando lo vuelva a poner con los pies en la tierra. Tiene las puertas abiertas para volver ya que fue importante en su momento.

TE RECOMENDAMOS: NOEL VALLADARES BUSCARÁ SER DIPUTADO

¿Destaca alguna anécdota en estos siete años?

Tengo muchas anécdotas y detalles de los partidos. Recuerdo una cuando Kevin López entró a un partido contra Olimpia y yo estaba expulsado, estaba en la reja y recuerdo que estábamos quedando eliminados. Le dije a mi amigo el 'Chino' Soto que Kevin iba a entrar y que iba a marcar el gol, anotó y se dio tal cual lo pensé.

¿Y recuerda aquel cartel cuando clasificaron a la liguilla en su primer torneo?

Fue el primer torneo, habíamos sido criticados ya que decían que no había estudiado. Una serie de críticas sin fundamentos y ataques que no tenían una razón, fue una descarga y como cumplir un objetivo que le habíamos prometido a la directiva, por eso saqué ese cartel.

Este fue el cartel que Diego sacó cuando clasificó a la liguilla en su primer torneo.

¿Cuál es su título más especial?

Hay que sumarle el título del torneo del Covid, sumale méritos porque hicimos 27 puntos y siendo el mejor equipo. Todos los torneos son especiales, pero bueno el que le ganamos a Platense y el bicampeonato contra Olimpia, esos son los más especiales.

¿Y la final que más le dolió perder?

No sé si la palabra es dolor porque cuando uno hace hasta lo último para ganar entonces sabes que lo dejaste todo en la cancha. Yo lo que digo siempre es que las finales hay que jugarlas y saber llegar, tenés que llegar para pelear una final. Las finales perdidas te dejan huellas para mejorar.

LEA: EL RÉCORD QUE YA TIENE ROBERTO MOREIRA CON MOTAGUA

Profe, otra cosa. La camisa negra que usó en su primer partido siempre la tiene o ya no, creo que no la usa si no estoy mal.

Ahí la tengo, en algún momento la vamos a poner en un lugar especial ya que le guardo mucho cariño. Está muy vieja, ya no la uso y la tengo de recuerdo. Guardo todas las medallas de campeón y subcampeón también.

Yo creo que una de las cosas más recordadas en una final suya es aquel episodio ante Olimpia donde habían guardaespaldas y hasta Osman Madrid en la cancha...

Salen Francisco con Osman agarrándome y siete guardaespaldas. Lo que hicieron fue increíble porque el rival tenía una barrera con guardaespaldas para que yo no pasara por la cancha. Me hicieron vivir un momento que no es lindo, yo respeto mucho a Olimpia porque es el clásico rival. Nunca he faltado el respeto así demasiado, las cosas picantes son lindas.

El momento de esa final cuando varios guardaespaldas y directivos de Olimpia enfrentaron a Diego.

¿Se considera polémico?

No sé si polémico, frontal sí porque digo lo que pienso y sin reparar en que vaya a ofender, yo siempre respondo porque la mayoría de veces que digo algo conflictivo es una respuesta tras un ataque para mi persona. Todavía no tengo el nivel espiritual para poner la otra mejilla, si me atacan lo más probable es que responda.

La última, qué le dice a la gente que siempre le dice 'llorona'...

Les mando amor, la verdad que no veo muchas redes sociales. Sabemos de dónde viene, me imagino que viene de mucho aficionado del clásico rival que están dolidos por algún resultado deportivo.