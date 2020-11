Pedro Troglio se rinde ante Jerry Bengtson: "Si pudiera tenerlo siempre en el equipo, lo tendría"

Los goles son amor y Pedro Troglio así lo entiende. El entrenador del Olimpia salió con el pecho inflado tras pasarle un rodillo a Real Sociedad y alabó el gran trabajo del experimentado delantero Jerry Bengtson.

Don Pedro dice que pudieron ganar por más goles, pero al final el 5-0 fue suficiente porque se acercan a la delantera del Motagua y al final las anotaciones marcarán una diferencia a la hora de definir el grupo en el caso de empate en puntos.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA

“Los goles hay que hacerlos, pudo haber sido por más anotaciones, bueno, sólo pudimos hacer cinco, tampoco pensamos que íbamos a ganar 8-0, sacamos una buena diferencia y esa puede ser clave al final”, comentó en conferencia de prensa Troglio.

Y es que Olimpia ha venido mostrando su buen suceso tras ganar en Cortés ante Platense y esta tarde frente a Real Sociedad repitieron la táctica. “En la previa de cada partido, observamos al rival y tratamos de armar una idea de juego. Fue similar al estilo del juego ante Platense, la verdad que la ha ejecutado de la mejor manera posible”.

SE RINDA ANTE JERRY BENGTSON

Jerry Ricardo Bengtson hizo una de esas jugadas que marcan a los técnicos; dejó tendido al portero y anotó con categoría, esto le hace sumar puntos y Pedro Troglio alaba el trabajo del delantero que llegó a 108 dianas en Liga Nacional.

El delantero Jerry Bengtson celebra uno de los goles anotados frente al Olimpia en el Nacional ante Real Sociedad. Fotos David Romero

“Jerry es un gran líder, ha sido muy importante en mi proyecto, es una persona que siempre me gustaría tener. Si pudiera tenerlo siempre en el equipo, lo tendría”, comentó sin tapujos el exjugador de River Plate y Gimnasia y Esgrima de Argentina.

Video: ASÍ DEJÓ BENGTSON AL PORTERO ENAMORADO PARA ANOTAR

Troglio también habló de que Bengtson todavía tiene cuerda para poder ser el 9 de la Selección de Honduras, pero reconoce que la competencia que hay con los jóvenes que vienen desde abajo, pone a Jerry contra la pared.

“Me pongo en el lugar de seleccionador (Fabián Coito) y hay un momento que puede quedar fuera, estamos hablando que la Selección Nacional tiene grandes jugadores arriba. Es claro que tiene mucho nivel Jerry”, argumentó el técnico olimpista.

Para Troglio el torneo todavía tiene mucho por delante, pero el hecho de mantener un punto de diferencia con el líder Motagua, hace que cada duelo sea una final. “El campeonato no termina en las 14 fechas, termina en enero con una gran final o finalísima. Me preocupa no llegar campeonato en el último día. Tanto Olimpia como Motagua estamos muy firmes”.