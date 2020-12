Así será el formato de Liguilla en Honduras con Olimpia y Marathón como líderes de grupo

Falta apenas una jornada para que finalicen las vueltas regulares del Torneo Apertura 2020 y poco a poco se va esclareciendo el panorama de los equipos que buscarán protagonismo en las instancias definitivas del campeonato de la Liga Nacional.

Con Marathón y Olimpia comandando los sectores norte y centro, respectivamente, el resto de clubes continúa en la pelea por alcanzar los puestos principales de cada grupo.

Cabe recalcar que tanto Motagua como Vida están ubicados en el segundo puesto de sus sectores, con una corta diferencia debajo de los líderes.

Hasta el momento solo la tercera plaza del Grupo B es la que está en disputa, siendo la UPNFM y Real de Minas quienes pelearán por ese último cupo para unirse en la fiesta grande a Olimpia, Motagua, Marathón, Vida y Platense.

Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2020

Pero, ¿qué pasaría si al término de las fechas regulares, Olimpia ratifica el primer lugar del Grupo B y acompaña a Marathón en la cima de sus respectivas zonas?.

El nuevo formato aprobado para este certamen por la Liga Nacional explica cómo serán las fases finales, cómo se establecerá el ganador de las vueltas, repechajes, semifinales, final y en última instancia, una súperfinal.

Marathón (Grupo A) ya fue el ganador de su sector y Olimpia (Grupo B) también permanecería en el primer lugar. En caso que esto suceda, ambos equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para determinar al clasificado directamente a la súperfinal, sin necesidad de pelear por un boleto a la misma. De este choque saldrá el ganador de las vueltas regulares y sería la Llave A.

Una vez conocido el club que esperará rival en el choque definitivo, se iniciará el proceso de repechaje en la Liguilla. En este caso, el tercer lugar del Grupo B, que actualmente lo ocupa UPNFM, se medirá en dos juegos ante el segundo lugar del Grupo A, Vida. Esta sería la Llave B.

Además, en el otro emparejamiento tendríamos al tercer lugar del Grupo A, sitio donde se ubica Platense, y se vería las caras contra el segundo puesto del Grupo B, donde está posicionado Motagua. Esta sería la Llave C.

Con los ganadores de cada enfrentamiento ya establecidos, se procedería a la disputa de las semifinales en las que el vencedor de la Llave B (UPNFM o Vida) chocaría contra el primer lugar del Grupo B (Olimpia).

En el otro lado estaría el ganador de la Llave C (Platense o Motagua) frente al primer puesto del Grupo A (Marathón). Los partidos de semifinales serán siempre a ida y vuelta.

Los equipos que salgan victoriosos en sus enfrentamientos disputarían la final, pero en caso que Marathón u Olimpia obtengan el triunfo en esta fase, se tendrían que medir al campeón de las vueltas regulares para jugar una súperfinal.

No obstante, esta súperfinal se evitaría si el campeón de las vueltas regulares es el mismo ganador de la final en la etapa anterior.

GRÁFICO DEL FORMATO

FINAL Y REPECHAJE DE LIGUILLA 1 (Ida)

Primero del A vs Primero del B (Llave A) (Ganador Vueltas Regulares)

Tercero del B vs Segundo del A (Llave B)

Tercero del A vs Segundo del B (Llave C)



FINAL Y REPECHAJE DE LIGUILLA 2 (Vuelta)

Primero del Grupo B vs Primero del Grupo A (Llave A) (Ganador Vueltas Regulares)

Segundo del Grupo A vs Tercero del Grupo B (Llave B)

Segundo del Grupo B vs Tercero del Grupo A (Llave C)



SEMIFINAL 1 (Ida)

Ganador Llave B vs Primero Grupo B (Finalista 1)

Ganador Llave C vs Primero Grupo A (Finalista 2)



SEMIFINAL 2 (Vuelta)

Primero Grupo B vs Ganador Llave B (Finalista 1)

Primero Grupo A vs Ganador Llave C (Finalista 2)



FINAL 1 (Ida) (Llave D)

Finalista 1 vs Finalista 2

Finalista 2 vs Finalista 1



SÚPERFINAL (Finalísima)

Ganador Llave D vs Ganador Vueltas regulares (Llave A)