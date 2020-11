Moreira y sus 40 gritos con Motagua: Gol más especial, títulos logrados y el momento que jamás olvidará

Roberto Moreira Aldana, oriundo de Lambaré, Paraguay, tuvo su desarrollo en su carrera del fútbol en Argentina, donde fue observado y luego recomendado para llegar a las filas de las águilas del Motagua, club con el que escribiría su nombre con letras doradas.

Desde su llegada al país para el torneo Apertura 2018, Moreira se ha ganado a pulso la cima como el mejor goleador extranjero que ha vestido la camisa de las águilas del Motagua. Suma 40 tantos y supero los 36 que logró el brasileño Jocimar Nascimento.



Su estreno como goleador en Honduras fue un 27 de julio de 2018, en el propio estadio Nacional y en esa oportunidad lo hizo marcando el gol del triunfo 1-0 del Motagua ante el Platense.





El delantero de los azules habló en exclusiva para DIEZ y nos confesó como ha sido su vida desde que llegó al ciclón, donde refrescamos cada uno de sus momentos: su mejor gol, el momento más feliz y el más duro que ha tenido que pasar.



¿Cómo ha sido este momento en Motagua desde su llegada?

Haciendo un balance desde mi llegada ha sido positivo con el campeonato y bicampeonato y gracias a Dios me he acoplado bien al equipo. Motagua hoy vive un presente muy lindo que nosotros lo disfrutamos.



¿Qué significa haber llegado a la marca de 40 goles y ser el extranjero con más goles en el Motagua?

Muchísimo y más en una institución como Motagua. Son cosas que uno no tiene en mente cuando llega a un equipo, viene con una expectativa, pero ahora se ha superado y eso me pone contento porque uno siempre trata de ser lo más profesional que pueda. El trabajo y la dedicación que le pongo a este deporte para lograr los objetivos y hoy me pone contento de llegar a ese objetivo y ser uno de los goleadores extranjeros con más goles en la institución, pero hay que seguir para que Motagua logre esos objetivos.



¿No es fácil llegar a esa marca en tan poco tiempo?

No es nada fácil y está claro que el trabajo, el profesionalismo, el equipo venía con buen ritmo y fue cuestión de adaptarse bien. Muchas veces eso es lo que cuesta y gracias a Dios yo lo pude hacer perfectamente. Hoy tenemos en claro que los objetivos son los campeonatos que estamos jugando.



¿Recuerdas tú primer gol?

Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue a Platense y ganamos 1-0. Ese partido fue el inicio de lo que yo llevo en Motagua.





Dentro de 40 goles es complicado escoger sólo uno, ¿Tienes uno favorito?

El gol que a uno le da mucha satisfacción de haber logrado el bicampeonato fue contra el Olimpia. Todos los goles son importantes, pero me quedo con ese del bicampeonato.



¿Recuerdas cómo fue que lo marcaste?

Me acuerdo que Kevin López llevaba la pelota, yo le hago como un movimiento que me abría un poco y me tiró la pelota y rápidamente defino.



¿Cómo describes tu fortaleza goleadora?

Yo trato siempre de estar para el equipo, ser solidario y una vez que uno trabaja para el equipo, ya después las situaciones se presentan y trato de aprovecharlas. Muchas veces me he equivocado y es cuestión de reponerse. Las características mías es tener buen cabezazo y tatar de estar fino en la definición.



¿El momento más feliz desde tu llegada al Motagua?

El bicampeonato, ya que yo había ganado el primer título al Olimpia en diciembre y después el bicampeonato también. Estoy contento por esos logros tan continuos desde mi llegada y fueron rápidos.



¿El más triste que has tenido?

Ahora, la verdad que con todo lo de la pandemia uno se solidariza con la gente y ahora con los huracanes. Yo hablaba con mi esposa el otro día y nos da mucha tristeza por Honduras, ya que uno ya lleva su tiempo acá y queremos que al país le vaya bien. Ver estas cosas lo hace solidario y nos pone triste las cosas que vive la gente de la costa.





¿Cuándo te toque irte llevarás recuerdos lindos y experiencias únicas por la pandemia y los huracanes?.

Son momentos inolvidables, mis hijos están hablando muy catracho muchas veces y eso no se olvida y a veces por eso les haces vídeos porque son recuerdos, las comidas también que a mis hijos les gustan, el colegio y la institución que es parte de mi carrera que la voy a recordar siempre.



¿Recuerdas que equipo es la victima favorita?

No, no recuerdo bien. Le he marcado a casi todos los equipos de la Liga Nacional, menos al Marathón, eso si lo tengo en cuenta. Es una tarea pendiente.



¿La clave de tu éxito cuál ha sido?

El trabajo y el profesionalismo.



¿Si te pudieras describir en dos palabras cuáles serían?

Perseverancia y fe.



¿Eres devoto de alguna religión?

Cristiano.





ASÍ ANOTÓ SUS 40 GOLES EN LA LIGA NACIONAL

Juticalpa 7

Platense 6

Real de Minas 6

Honduras Progreso 6

UPNFM 5

Vida 4

Olimpia 4

Real España 1

Real Sociedad 1

Roberto Moreira nunca le ha marcado a Marathón



GOLEADORES EXTRANJEROS DEL MOTAGUA EN TODA SU HISTORIA



Roberto Moreira 40 : Apertura 2018-presente

Jocimar Nascimento 36: Apertura 2006-Apertura 2008 y Clausura 2013

Hernán Yuvini 33: 1976-1977 y 1980-1983

Roberto Abrussezze 31: 1967-1969 y 1978

Alvaro Izquierdo 31: 1992-1993

Lucas Gómez 30: Apertura 2014-Clausura 2016

Oscar Torlacoff 28: Clausura 2006-Clausura 2009

Pedro Santana 26: Clausura 2006-Apertura 2007

Denilson Costa 20: 1995-1997

Gustavo Fuentes 18: Apertura 1999-Apertura 2000

Israel Silva 18: Clausura 2015-Clausura 2016

Pedro Caetano Da Silva 17: 1968-1971

Marcelo Estigarribia 14: Clausura 2019-Apertura 2019

Mauricio Pacini 13: Apertura 2001-Apertura 2002 y Clausura 2005

Santiago Vergara 12: Apertura 2015-Clausura 2017