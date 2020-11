Impact Montreal de Quioto centra sus fuerzas en Olimpia para el duelo por la Champions de Concacaf

Tras ser eliminado de la previa de los playoffs de la MLS, el Impact Montreal de Canadá, rival del Olimpia en Champions de Concacaf, se centra en el choque de cuartos de final pendiente que se disputará en Orlando, Florida el 15 y 16 de diciembre.

El entrenador Thierry Henry no para, seguirá preparando al equipo que ha tenido un alza en el rendimiento deportivo y cuenta con el hondureño Romell Quioto como su principal arma. Este encuentro es ganar o ganar para los canadienses, pues los albos vencieron 2-1 en la ida.

El Impact ganó tres de los últimos 10 partidos que disputó, clasificó a esa repesca pero en el último minuto fue eliminado por el New England. Quioto cerró con nueve anotaciones como el mejor jugador del cuadro canadiense.

Thierry Henry técnico del cuadro canadiense, ha manifestado que ahora buscará pelear para conquistar la Champions de Concacaf, torneo que se le escapó hace algunos años cuando lo perdió contra el América de México.

El Olimpia arrolló este domingo al Real Sociedad a quien goleó 5-0 y está compitiendo en tres frentes: torneo local, Liga Concacaf y Champions.

El Olimpia por su parte tendrá una seguidilla de partidos en el cierre del campeonato; estará jugando miércoles y domingo hasta que llegue el 15 de diciembre que viaje a Estados Unidos para cerrar la competencia que se suspendió debido al coronavirus.

Los albos marchan en la segunda posición de la tabla, a un punto del Motagua y este miércoles se miden al Vida. A Pedro Troglio le ha tocado hacer muchas rotaciones en el plantel debido a lesiones y suspensiones, pero tiene un equipo para pelear a los canadienses.

La Concacaf ya emitio el listado de los jugadores que estarán en la competencia en La Florida. Por Centroamérica está el Olimpia, de Canadá el Impact Montreal, de Estados Unidos el equipo de Andy Najar, Los Ángeles FC, New York City y Atlanta F; mientras que por México van el América, León, Tigres y Cruz Azul.

LLAVES DE CUARTOS DE FINAL 15 y 16 de diciembre

Olimpia vs Impact Montreal

Atlanta United vs Impact Montreal

Tigres vs New York FC

Los Ángeles FC vs Cruz Azul.

SEMIFINALES Sábado 19-12-20

América o Atlanta VS Los Ángeles o Cruz Azul

Tigres o New York City vs Olimpia o Montreal

FINAL Martes 22 de diciembre