Primi Maradiaga tras dejar el Vida: "Puedo tener necesidad del trabajo pero nunca me le arrodillo a un dirigente"

El técnico Ramón "Primitivo" Maradiaga solo tiene una cara, cuando las cosas no le gustan lo dice y eso lo ha llevado en muchas veces a tomar decisiones que le han afectado, pero no se queda de brazos cruzados ya que tiene capacidad en su trabajo y siempre encuentra.

Tras su salida del Vida, Primi rompió el silencio y explicó por qué tomó esa determinación y hasta habló de su futuro. En Real España tiene las puertas abiertas, algo que agradece y en un futuro, podría regresar. ¿Es cierto que le han hablado para ofrecerle el proyecto?

"Puedo tener necesidad del trabajo pero nunca me le arrodillo a un dirigente, eso no va en mi carrera. Me ha pasado a nivel de equipos y Selección y quizás algún día van a entender esto y eso me ha llevado a no terminar los proyectos. Pero es algo que tengo claro, prefiero hacerme a un lado que agachar la cabeza para imposiciones", sentenció Primi en el programa Gol a Gol de HRN.

¿Con qué no estaba de acuerdo en el Vida que lo llevó a renunciar?

Más que todo con decisiones, no con los jugadores, sino la parte administrativa que era otra instancia y en eso tengo una manera de ser, trabajar y esto tenía yo como expectativa poder terminar y ver más adelante, pero para mí esa situación era insostenible y mejor hacerse a un costado y no hacerle daño a la institución.

Su mensaje que nos está dando es que no le dieron cosas que no pidió para trabajar, porque sí tuvo los resultados. ¿Es así?

No pasó nada. Para mí ya es una historia cerrada, no tengo nada qué decir, simplemente el hecho de que uno tiene una manera de pensar y quizás no va de acuerdo con el pensamiento de otros. Para evitar mayores conflictos y dificultades mejor hacerse a un costado.

¿Le complicó la situación la derrota frente a Motagua?

Pienso que no, son aspectos en la cancha, simplemente reitero, es algo que yo he buscado siempre tener en mi manera de gestión y no tener ese tipo de confrontaciones. Para eso mejor busco mi paz y tranquilidad, estar bien y no en constante conflicto. Eso es lo que orilló a tomar la decisión y no seguir bajo esas instancias.

¿Eran algunas imposiciones que se le querían hacer?

No hablo de imposiciones en cuanto al manejo del equipo, hablo de otras cosas que para mí ya no tienen significado porque ya estoy fuera de la institución y no gano nada con divulgar estas cosas que en general Luis Cruz cumplió con sus compromisos económicos y otras cosas que necesité. No es nada de imposición, eso queda al margen, son otros aspectos que van involucrados en la gestión de un plantel que en dos oportunidades anteriores busqué la salida. Se hicieron varios intentos por mejorar pero esto no sucedió, mejor desvincularme y darle paso a otro que ejecute situaciones que sean las más adecuadas para el equipo.

¿El señor Almeida (socio de Luis Cruz) es el del problema?

No le voy a dar nombres porque no me corresponde, ya estoy fuera y no soy de los que habla para justificar algo. Las cosas que digo las hablo adentro y por respeto a una institución que me dio trabajo y la oportunidad de volver a entrenar, no es mi manera de hacer las cosas. Esta es una puerta que se cerró y les deseo lo mejor porque hay una buena intención del máximo aportante, Luis Cruz, por generar un equipo competitivo.

¿Lo notamos tristes, cómo está cuando demostró que el proyecto con Vida iba por un camino exitoso?

En primera instancia no tengo que demostrar nada. Yo busco manejar el respeto y lo he dicho en otras oportunidades y me rijo en tres reglas: el respeto a mí mismo, respeto a mis semejantes y ser responsable de mis actos. Tengo un gran respeto a Luis Cruz porque desde que se hizo cargo del Vida su primer nombre y sus primeras declaraciones eran que yo iba a ser el técnico del Vida. Estaba consciente que se podía hacer una buena labor, no soy el único o pudo venir otro técnico capacitado o Nerlyn que si se queda pueda hacer las cosas mejor. Estando adentro digo lo que siento y pienso, si le agrada bien, si no me da igual y eso fue lo que pasó en el Vida. Lo que yo había expresado dentro de la institución ya no era bien visto y le agradezco a Luis Cruz porque me dio la oportunidad de volver a trabajar. No tengo empachos en decir que el equipo tiene las condiciones de hacer un gran trabajo porque los jugadores y Nerlyn tienen la capacidad de seguir su buen trabajo.

¿Usted tuteló a Neryn Membreño para que se quedara?

Quiero ser claro y preciso; Nerlyn vino a hablar conmigo cuando se enteró de mi renuncia y con la disyuntiva de si se iba o se quedaba, le dije que dirigiera el partido ante Real España porque el equipo no iba a quedar acéfalo y ahora está en la libertad de tomar la decisión que le conviene, no puedo regir los destinos de otra persona. No voy a juzgarlo, es una persona profesional, me demostró en este corto tiempo que es una persona capaz y si le dan la oportunidad de continuar, bienvenido sea. No le voy a recriminar en decirle, yo te traje, no, si lo dejan, bienvenido sea.

¿Qué tipo de jugador conoció dentro del Vida por su comportamiento?

Voy a decir algo, a veces juzgamos sin tener conocimiento y sin estar al tanto de lo que es cierto tipo de personas. Ha sido uno de los planteles con un comportamiento ejemplar, a pesar de que muchos fueron sometidos a rebajas de salario y desde el primer día noté la intensión de asimilar lo que querían. Marca un gran aspecto en su capacidad profesional y lo que pretenden como persona. Me dejó una grata impresión porque hay jugadores con una capacidad y pueden salir a cualquier mercado. Hay potencial en experimentados y jóvenes que irán saltando cuando tengan la preparación.

¿Ya le han tocado la puerta con nuevas ofertas, o qué viene si no llega la oferta?

Volver a lo que hacía antes, estar en la casa esperando una nueva oportunidad. Ya este domingo he tenido acercamiento de dos representantes, recién estuve dialogando con un agente que me mencionó que ellos representaron a Tony Hernández, el entrenador que quiso tener el Real de Minas. Se habló de intenciones de involucrarme en sus proyectos internacionales. Ojalá se pueda dar esa posibilidad de trabajar afuera y si se da en este periodo de diciembre, pero encantado si es afuera o acá. Dios no me va a dejar de la mano y otra posibilidad voy a tener para seguir en el ámbito del fútbol.

¿Qué tanto influye que un directivo tome determinaciones y no las consulte al entrenador, cómo eso influye en los jugadores?

Depende de la mentalidad del jugador, porque esto lo viví en medio del año cuando trabajé con una Academia en Tegucigalpa. Les hacía ver a los padres que cuando fueran a apoyar no gritar en cosas que vengan en perjuicio de los niños, porque ellos no saben a quién hacerle caso, si al padre o al entrenador. En ese sentido, el que manda es el técnico, a mí se me ha respetado esa instancia y no he tenido dificultades con nadie en particular.

¿Lo podríamos ver dirigiendo en Europa?

Dios primero espero se dé esa posibilidad, no quiero adelantarme a nada, pero seguro alguna puerta se abrirá. Estaba muy entusiasmado con el proyecto del Vida, se podían hacer muchas cosas, pero ya cuando hay algo que no aspiro o deseo, mejor me hago a un lado y busco mi tranquilidad. Por mucho que necesite mi trabajo prefiero hacerme a un lado. Vamos a ver qué dice Dios para tener más adelante.

¿Real España necesita un entrenador para un proyecto, su nombre está sobre la mesa, lo podríamos ver de aurinegro nuevamente?

Siempre me vinculan con Real España, pero no hay nada al respecto, yo tenía un compromiso con el Vida. Yo espero que todo transcurra con normalidad, Nerlyn está de testigo que le dije que si hay una oportunidad para mí, contaré con él como asistente, al igual que Leonel Flores. Eso será para un futuro en el caso que Nerlyn decida su carrera libre para seguir trabajando juntos los tres.