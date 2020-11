Para Mauricio Kawas, Olimpia y Motagua "se van perfilando como los favoritos para ganar el título”

Albos y azules se van perfilando como los favoritos para ganar el título, de nuevo. No es una queja y tampoco es un dato a lo negativo. Es más que todo un reconocimiento al torneo que están disputando y que gracias a sus planteles bastantes amplios están soportando de mejor manera la cantidad de partidos y los viajes en un muy corto espacio de tiempo.

Podemos decir en estos casos que, el que tiene el dinero baila mejor. Sí, lo sé. No siempre aplica. Como por ejemplo en Real España que cuenta con un amplio plantel y el suficiente dinero para estar peleando ahí arriba junto a los albos y los azules. Aunque los primeros minutos de Emilson Soto frente al equipo prometen y bien podríamos tener a la máquina peleando por el título. Así no los descartemos por completo.

También tenemos el caso del Marathón que no cuenta con un plantel tan amplio y tampoco tiene el presupuesto de Olimpia, Motagua y Real España. Sin embargo, los verdolagas con sus subidas y bajadas están en la pelea por el liderato de su grupo y se jugarán en casa su clasificación a la Championes de Concacaf.

Volviendo con el Olimpia y Motagua debemos tomar en cuenta algo muy importante, todavía falta lo más complicado. Viene el momento del Apertura que está lleno de muchas trampas. Sobretodo, para los merengues.

Olimpia son ahora mismo los mejores equipos del torneo.

Pedro Troglio debe decidir cómo rotar al equipo ya que deberá enfrentar el cierre del Apertura mientras se juega ante Motagua el pase a semifinales de Liga Concacaf y mientras viaja a los Estados Unidos para seguir con su participación en la Champions de Concacaf. No es un reto cualquiera y poner sobre la mesa ganar los tres torneos parece una idea muy intrépida y hasta osada.

¿Tiene el plantel suficiente el Olimpia para ganar los tres títulos? Sí. Lo que no tiene es el espacio de tiempo suficiente para aspirar a ganar los tres. Yo creo que lo ideal es que no se vuelvan locos con la idea de ganarlo todo. Por supuesto que deben apostar a ganarlo todo, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. A veces se quiere ganar tanto que se termina con las manos vacías o casi vacías.

Kawas detalla que Olimpia debe priorizar campeonatos... Liga, Concacaf y Liga de Campeones.

Y no es que Motagua y Marathón lo van a tener sencillo. Al contrario. También será complicado, pero no tienen un tercer torneo a disputar así que luego de sus juegos por los cuartos de final de Liga Concacaf ambos podrán enfocarse directamente en el Apertura. Algo que los albos no podrán hacer. Y eso es un elemento a su favor que deberán aprovechar.

Eso sí, los verdolagas deberán evitar ceder puntos en partidos pintados para ganarlos. Ya le tocó visitar Tegucigalpa y lograr un buen resultado ante los azules pero en contraste se ha dejado puntos ante rivales a los que supera en plantel y a los que debió superar en el campo.

Todo esto nos lleva de nuevo al Real España. Si la máquina mejora puede ser el gran ganador de la carga de partidos que enfrentarán sus rivales más directos por el título. Serán ellos con el calendario más cómodo, sin tanto viaje y sobre todo sin la presión de estar disputando más de un torneo a la vez.