¿Qué pasa con Messi? Griezmann rompe el silencio y confiesa lo que realmente pasa entre ambos en el Barcelona

El delantero Antoine Griezmann dialogó en el programa de Universo Valdano para aclarar toda la polémica que ha generado su exrepresentante, Eric Olhats, sobre la supuesta mala relación que comparte con Messi. Además, el francés habla de cómo lo recibió el argentino cuando llegó al FC Barcelona y los 'palos' que soporta por el nivel que ha demostrado.

Rompe el silencio

''Dije en mi presentación con el Barcelona que no quería hablar fuera, sino en el campo, pero creo que ya es hora de poner las cosas en su sitio. Ya llevo mucho tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije basta''.

¿Problemas con Messi?

''Quiero que la gente sepa que no tengo ningún tipo de problema con nadie y que solo me centro en hacerlo lo mejor posible. Hablé con Leo cuando llegué al Barcelona y me dijo que cuando rechacé la primera opción de venir lo jodió porque lo había pedido públicamente. Pero me dijo que una vez estaba en su equipo iba a muerte conmigo y así lo siento cada día''.

Las declaraciones de su exagente

''Dejé de tener relación desde el día que me casé. El día de mi boda lo invité y no vino, por eso dejé de tener relación con él. Él habla porque como ni mi padre ni mi hermana hablan con la prensa pues lo llaman a él. Pero Leo sabe que yo le tengo mucho respeto y admiración''.

Su tío también habló de su relación con Messi

''Mi tío no sabe cómo funciona el fútbol. Y al final pues el periodista acabó sacándole la frase. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho no tengo ni el número de teléfono de mi tío''.

Ha estado en el ojo del huracán

''Cansa el ver todas las mañanas noticias malas. Y eso no me deja terminar de disfrutar. Casi que respiro el día que no ha salido nada. Llevamos dos años complicados, pero creo que tenemos el grupo y el nivel para ganar cosas importantes. Nos falta responder y demostrar sobre el campo, a nivel personal también''.

Críticas por su juego

''Las acepto porque sé que no estamos viendo al mejor Griezmann, pero entiendo que cada vez que sale algo más soy al primero al que me dicen. En un año y medio he tenido tres entrenadores... eso no es fácil. Necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí, y encima cambios de sistemas. Además, los candidatos a la presidencia también hablan de mi. No creo que sea lo mejor para mi que ellos hablen sobre si soy o no un buen fichaje''.

Quique Setién

''Aprendí mucho en la salida de balón, pero nunca tuve un problema con él. Mis padres me decían que le preguntara por qué no era titular, pero no creo que lo debiera hacer porque tampoco le preguntaba cuando jugaba. El día del Villareal jugamos muy bien, pero al partido siguiente contra el Valladolid me lesioné''.

Ernesto Valverde

''Me pedía jugar por la izquierda para jugar al espacio permanentemente con Jordi Alba. Noté su confianza en todo momento''.

Su salida del Atlético

''Necesitaba un cambio. Hubo salidas como las de Godín y Lucas que me hicieron también tomar la decisión de irme. Con el documental quería enseñar que decidir irte a un equipo u otro es muy complicado. La gente pensaba que era un juego y que me reía de los aficionados. Solo quería mostrar como un jugador no sabe que hacer y que decidir. Te habla tu mujer, tus padres, tus hijos... pero al final decides tú. Después del documental mis padres se enfadaron conmigo porque no entendían lo que hice al grabarlo. Además, ellos querían verme en el Barcelona''.

Perdió la Champions en Milán ante Real Madrid

''Me cuesta hablar, porque sé que si hubiese metido el penal hubiera cambiado la historia. Tiré en la tanda porque me sentía culpable de haber llegado hasta ahí. Cuando lo metí me dije: 'esto lo tenías que haber hecho antes'. Pero ya pasé la página''.

Beckham, su ídolo

''Es un ídolo dentro y fuera del campo. Es ejemplar y así me lo dijeron compañeros de la selección que jugaron en París con él. Tenía una derecha increíble, pero fuera del campo también tenía algo especial''.

El festejo del confetí

''Lo hice por LeBron James. Mi mujer fue a comprar el confeti por Amazon y lo preparé. Pero siempre tengo celebraciones curiosas. En la Real me monté en un coche''.