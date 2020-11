Horarios, transmisión en TV y día: así se jugará la jornada 11 del torneo Apertura en Honduras

El campeonato Apertura de la Liga Nacional está en su cierre de vueltas regulares y este miércoles y jueves se han confirmados los horarios para los cinco partidos. Habrá doblete en el estadio Nacional.

La jornada se abre en el estadio Francisco Martínez de Tocoa. El Platense estará enfrentando al Real Sociedad que viene de recibir una paliza ante Olimpia. Los tocoeños van a querer levantarse ante el Tiburón que también llega herida luego de caer en el Yankel.

El estadio Nacional de Tegucigalpa tendrá un doblete emocionante, con la salvedad que ambos partidos van por la televisión cerrada. A primera hora, los Lobos de la UPN reciben al Marathón. Luego a las 8.00 pm, en un horario poco usual, Olimpia recibe al Vida de La Ceiba.

El cierre de la jornada de miércoles se disputa en el estadio Morazán. A las 7.00 de la noche, el Real España de Edgardo Emilso Soto enfrenta al Real de Minas, equipo que puso en aprietos al Motagua en la pasada jornada.

El jueves se juega el último partido de la fecha 11 en el Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro. Honduras Progreso que ganó su primer partido ayer lunes a la UPN, recibe nada más y nada menos que al poderoso Motagua, el líder de la zona centro.

En esta fecha podrían haber nuevos líderes de grupo. En el norte todo puede cambiar si Vida no logra sumar de tres ante Olimpia en el juego de cierre del doblete, pues antes, Marathón enfrentará a la UPN, un rival al que siempre le saca resultados positivos, pero el fútbol es impredecible. Seguramente los de Héctor Vargas van por subirse a la cima en su 95 aniversario.

JORNADA 11 CON TV

Miércoles (3.00 pm) Real Sociedad vs Platense TDTV+

Miércoles (5.00 pm) Lobos UPN vs Marathón Tigo Sport

Miércoles (7.00 pm) Real España vs Real de Minas TVC

Miércoles (8.00 pm) Olimpia vs Vida Tigo Sport

Jueves (3.00 pm) Honduras Progreso vs Motagua TVC