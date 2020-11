Emilson Soto: “Hay algún directivo que no está de acuerdo conmigo porque algunos son extranjeristas”

Edgardo Emilson Soto, aquel escurridizo lateral que tuvo Real España en la década de los 80 y principios de los 90, un hombre de casa, se ha quedado con el puesto oficial de entrenador de los aurinegros. Hoy nos cuenta lo difícil que es para un estratega hondureño poder convencer a los dirigentes que hay capacidad en los nuestros.

“El Mielero” es un tipo humilde, trabajador, apegado a la verdad y sinceridad, pues está cargado de vivencias y más que nadie sabe cómo se maneja un camerino complicado como el de Real España, donde los técnicos en su mayoría han terminado guillotinados.

Ver. ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 11 ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES

¿Su apuesta de trabajo será un fútbol por las bandas, cuál es el estilo que quiere imponer en Real España?

El Real España siempre se caracterizó, haciendo un diagnóstico del pasado del club de lo que lo ha hecho grande, es que siempre mantuvo un modelo de juego que siempre fue un juego de mucha velocidad por las bandas, con laterales que se incorporaban constantemente, centros y también la elaboración del juego, el contragolpe y transiciones vertiginosas. Nosotros estamos imprimiendo, retomando si lo podemos llamar así, el estilo que siempre caracterizó a la máquina. El equipo perdió esa identidad hace algunos años y han pasado muchos entrenadores y el club siempre estuvo jugando bajo la idea del técnico de turno. Si este se iba, no dejaba modelo porque no había. Hoy estamos intentando devolverle características como los valores, el amor y respeto por la camiseta, la entrega y todas esas cosas. Real España siempre fue un equipo aguerrido, de entrega total y que proponía donde iba y hoy no es la excepción. Yo con todo respeto por el Vida pero el Real España no puede estar satisfecho con un empate como equipo grande que es, tiene que proponer y tener personalidad. Donde vayamos siempre hay que ir por el gane sin especular, pero Real España tiene que pensar como grande y el jugador tiene que tomar esa confianza y mostrarlo en la cancha.

Al ser un hombre de casa y conoce los valores de Real España. ¿Cómo se siente hoy tomando en cuenta que hay ventajas y desventajas?

Yo me siento contento, me siento feliz, estoy disfrutando el momento, para eso me he preparado. Mi etapa como entrenador ha sido toda en Real España, vengo desde la categoría Sub-14, he ido escalando categoría por categoría hasta hoy que se me presenta estar en el primer equipo. Retos son retos y hay que verlos como tal. Estoy consciente de la responsabilidad y el compromiso, me enfoco en las cosas grandes que podemos lograr, en disfrutar el momento, no en las adversidades y los pro que pueden haber. Estoy muy positivo y lleno de energía para darlo todo por el club y sé que vamos a lograr muchas cosas. Considero que tenemos el respaldo de un gran equipo; jugador por jugador, el Real España representa de los mejores jugadores del campo nacional. Hay que ajustar algunas cosas de carácter mental y que ellos crean que con personalidad pueden hacer prevalecer los colores aurinegros.

El entrenador Emilson Soto ha trabajado toda su vida en las inferiores del Real España, es un hombre de la casa.

¿Siente que al ser un hombre de casa es ventaja en una institución como Real España o es desventaja porque a veces no se cree mucho en el talento del técnico hondureño?

Esa es una lucha que libramos los técnicos hondureños, no solo mi persona. Siempre hemos tenido esa situación con la que lidiamos. Estoy seguro que ahora en este mismo momento hay algún directivo que no esté de acuerdo conmigo, porque hay directivos que son extranjeristas y les parece que son mejor los extranjeros; eso lo reconozco, pero es cuestión de cada pensamiento de cada mente. En este momento me siento pleno porque tengo el respaldo de la dirigencia, de los presidentes del club, entonces así podemos llegar a cosas importantes. Creo que los entrenadores de Honduras estamos llamados a romper esas cosas que están en contra de nosotros, y cómo las vamos a romper, bueno, con trabajo, siendo profesionales, dándonos el lugar que nos corresponde, teniendo esa altura para poder llevar las cosas cuando hay que exigir. Hay que tener ese carácter cuando hay que menguar para disipar otro tipo de cosas, pero en general es una lucha que tenemos en el país. Los dirigentes siempre tienen arriba al entrenador extranjero y no estoy en contra para nada, porque hay muchos técnicos extranjeros en el país muy capacitados, con muchos logros y eso es importante porque nos están dejando cosas valiosas. Es un reto que tenemos los nacionales y hay que lograr romper esas cosas que vienen en situaciones que cortan oportunidad a los nacionales.

Ver. ASÍ MARCHA EL REAL ESPAÑA EN LA TABLA DE POSICIONES

¿Cómo hará para implementar su método de trabajo en un tiempo corto que tiene?

Con lo primero que tiene que contar uno como entrenador es con el convencimiento del plantel. Cuando uno logra esa conexión las cosas se facilitan. Nosotros para ir a jugar a La Ceiba (frente al Vida empate 2-2) solo tuvimos un entrenamiento táctico por la situación climatológico porque las canchas están llenas de agua. Paramos el equipo bajo cuatro aspectos tácticos y los jugadores se compenetraron para que funcionaran las cosas en La Ceiba. La estrategia funcionó, entonces se puede cuando el jugador está convencido de que es positivo lo que se le ofrece. No dejo de desconocer que estamos en un torneo atípico, con pandemia y huracanes que nos han golpeado, pero hay que echarle para adelante. Yo tomé el reto sabiendo de estas cosas, era el entrenador que el equipo venía preparando y me tocó en estas circunstancias. Ya veremos, tengo mi fe bien fundamentada en Dios para la sabiduría que me da, sé que las cosas van a salir bien.

¿Tiene alguna influencia o estilo de algún entrenador internacional que estudia mucho?

El estilo es el del Real España, ese me influencia, el que caracterizó al Real España, obviamente adaptado a los tiempos modernos, adaptado a las nuevas formas de entrenar. También a los nuevos pensamientos de los jóvenes porque hoy tenemos una generación diferente a la que yo viví. Sí se puede sacar provecho de eso y hacer lo que el Real España siempre jugó. Yo miro equipos en Liga Nacional que son exitosos a cómo el Real España jugaba, a cómo jugó siempre y les está dando resultado.

Emilson Soto cuando fue jugador de Real España con aquel equipo de finales de los 80, entre ellos, Tile Arzú, Villegas, Costly, Carlos Cabellero, Naún Espinoza, Tibombo Contreras, Carl Roland, Mauricio Fúnez.

¿El estilo de Diego Vázquez en Motagua?

Podría ser, ya sabemos cómo juega, se caracteriza por su creación en el medio, abren a las bandas y una constancia de centros; entonces la gente que conoce de esto, sabe que Real España se caracterizó por la potencia y fortaleza de sus laterales que se imponía en ataque y nos dio resultados. ¿Por qué no introducirlo en este tiempo? Estoy plenamente convencido de devolverle la identidad al equipo, eso nos va a fortalecer porque cuando el plantel tiene un modelo de juego lo respalda cuando entra al campo, no bajo un sistema, porque estos son cambiantes. Cuando juega sobre el modelo de juego, esto genera que el futbolista tenga claridad para jugar el partido.

¿Cómo está su familia con el tema de las inundaciones y de igual forma los jugadores?

Fíjese que yo antes que ver jugadores, como filosofía, miro personas y siempre parto de la persona para buscar las demás cosas del ser humano, en este caso el jugador. Yo soy un técnico que va a la parte humana del jugador, a su familia y sé que esa es la fortaleza del jugador. Después de la familia va lo emocional y si va ganando o perdiendo, la familia estará siempre en los triunfos y derrotas y esta es una cultura deportiva que siempre tuvo Real España y se dejó de hacer. Ahora se complica un poco por el tema de pandemia, la junta directiva está atenta. En la primera inundación varios jugadores tuvieron problemas pero está atento. Mi familia está muy bien, sí tengo algunos familiares en La Lima que fueron afectados, pero bueno, Dios les ha permitido conservar la vida y eso lo más importante en este momento.

¿Cómo trabajan estos jugadores que han perdido todo por las inundaciones, como el caso de Ángel Tejeda, Franklin Flores, cómo los ha visto anímicamente?

Las pérdidas han sido materiales, perdieron sus carros y menaje de sus casas. Tenemos entrenadores de las fuerzas básicas que están pasando esta situación. Los ha apoyado a todos los que han perdido en estas situaciones, no solo se les ha ayudado en lo mental, también en lo material. Es algo que nos puede pasar a todos. En el plantel de trabajo mantenemos la alegría, crear una atmósfera positiva y liberarse del estrés, son casos que hay que luchar y poco a poco van a salir de esa situación.

¿Qué mensaje le manda a la afición del Real España que es muy exigente?

Le envío un saludo a la afición. Sé que los fanáticos carecen de triunfo y están demandando. Yo, ofrecerles un campeonato, no depende solo de mí. Lo que sí les prometo es que voy a trabajar en esta institución, buscando que este equipo juegue en la sintonía que siempre buscó, tratando de recuperar el ADN aurinegra de Real España. Tengo una comisión técnica de jugadores de Real España de mucho éxito y estamos teniendo reuniones periódicas en análisis de juego, futuro del equipo y todo ese tipo de trabajo donde ocupamos el aporte de ellos. El equipo está unido, todos los actores que componen al Real España como: utilería, departamento médico, administración, todos estamos en una sintonía. Hemos logrado sacar unidad de pensamiento de una visión que se llama Real España. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que este equipo gane campeonato, que sea constante peleando finales, que participemos en torneos internacionales. Son metas establecidas a corto y largo plazo, ya tenemos la planificación del momento y de futuro y sobre todo del amor incondicional que sentimos por esta causa del Real España.