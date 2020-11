¿Qué está pasando con los extranjeros del Olimpia? Uno llegó a calentar banca y los otros tienen pocos minutos

Los jugadores extranjeros del Olimpia Cristian Maidana, Matías Garrido, Yustin Arboleda y José Cañete, fueron recibidos con bombos y platillos a su llegada a país, luego con el paso del tiempo se ganaron a pulso el cariño de la hinchada merengue. Un título bajo el mando de Pedro Troglio los respalda en su primer torneo de Liga Nacional.

Tras la alegría de su primera medalla con los merengues en el fútbol hondureño, la pandemia vino a cambiar el rumbo del rendimiento y en la actualidad la mayoría de ellos no la están pasando nada bien.





Este 2020 no les ha pintado una buena cara, ya que han sufrido lesiones y les está pasando factura al cierre de las vueltas regulares. El balance del 2019 en comparación al presente, los refuerzos del albo están en números rojos.



El defensa José Cañete es el que menos minutos ha sumado desde su incorporación al club. En el 2019 logró disputar 3 partidos y sumó 270 minutos, donde anotó un gol ante el Honduras Progreso.



Para este 2020 se esperaba que su rendimiento fuera en aumento porque inició desde el primer días la pretemporada con e club, pero no, la situación no le sonríe y apenas suma 90 minutos en el partido que jugó ante el Real de Minas.





Cristian Maidana fue el que mejor desempeño tuvo en el 2019, donde estuvo presente en 27 partidos, sumó 1,662 minutos y anotó un gol. Tampoco se puede olvidar que se lució con técnica y su fintas en el campo.



En el presente torneo un esquince en su rodilla izquierda lo ha tenido al margen de las canchas. El volante argentino solo pudo disputar 91 minutos en dos partidos. 32 minutos ante el Real España en el mes de septiembre y 59 minutos ante el Real de Minas en octubre. En este momento se encuentra en etapa de recuperación.



Por su parte, Matías Garrido, vivió un 2019 con mucha actividad y varios goles. El volante participó en 23 encuentros y sumó un total de 1,274 minutos, donde logró convertir seis goles.





Para este torneo Apertura, el jugador argentino superó algunas molestias musculares y ha militado en 6 partidos, donde alcanza 259 minutos. Solo en uno de los duelos ha logrado jugar los 90 minutos.



En el caso de Yustin Arboleda, el delantero cafetero se perfila a mejorar sus números. La pasada campaña disputó 10 encuentros y sumó 715 minutos, donde convirtió cuatro goles. En la actualidad lleva 641 minutos en 9 partidos y ha anotado tres goles. Solo en cuatro partidos ha sido titular.





El buen momento que pasan los jugadores hondureños, la seguidilla de partidos seguidos que se disputarán y el amplio plantel que tiene el Olimpia, eso le complicará aún más el panorama a los extranjeros del león.