Explosivas declaraciones de directivo del Vida contra Primi: "Maradiaga está comprometido con el Real España"

La polémica que ha rodeado la repentina salida de Ramón "Primitivo" Maradiaga de la dirección técnica del CDS Vida de La Ceiba no ha terminado. El último que le ha echado más leña al fuego es el directivo portugués José Almeira Santos.

El europeo, quien es alto dirigente de los cocoteros, además de ser la mano derecha y socio de Luis Cruz, explotó contra el director técnico hondureño, a quien lo tildó de rencoroso, irresponsable e irrespetuoso.

José Almeira Santos, en una entrevista con Fútbol a Fondo, detalló las situaciones que a Primitivo Maradiaga le molestaron de él y del porqué finalmente decidió renunciar. Además, el mismo dirigente reveló que el estratega ya tiene todo arreglado con el Real España y que le ofreció un mejor contrato a varios jugadores del club CDS Vida para llevárselos con él, algo que Almeira ve como desleal.

"La única cosa que al Primi le incomodó fue que nosotros diéramos premios por partido a los jugadores, él no quería. Tengo al cuerpo técnico de testigo, al señor Luis Cruz, Jairo Martínez y al doctor. También le molestaba que yo tuviera a los jugadores como amigos", comenzó explicando el portugués.

José Almeira Santos es parte de la directiva actual del CDS Vida.



"Usted puede interrogar a cualquier jugador del Vida y todos solo pueden hablar bien de mi, eso le incomodó a él, todos esas cosas que pasaron no sé, porque nunca le falté el respeto, él dijo que fue un desagrado conocerme y yo siempre le deseé el bien y felicidades", continuó explicando.



José Almeira explotó y comenzó a atacar a Primi Maradiaga. "Le agradeció al señor Cruz de darle empleo y de darle la oportunidad de volver a trabajar, pero le da una mano y con la otra anda queriéndose llevar a los mejores jugadores del Vida porque el señor Maradiaga ya está comprometido con el Real España".



"Por eso no quería dirigir el partido de nosotros, yo le dije 'si usted va a renunciar mañana después del partido es preferible que no dirija mañana', y así fue y me dijo 'ok, está bien, adiós' porque nosotros no entendemos cómo el profesor Primi viene de cinco partidos ausente y antes del partido frente a Motagua tuvo un entrenamiento de dos horas que casi mataba a los jugadores. En el partido ante Motagua cambió todo el sistema de juego cuando veníamos con cinco victorias consecutivas", seguía diciendo.

Ramón Maradiaga tenía líder de su grupo al CDS Vida de La Ceiba, pero renunció.



Y no escatima cuando dice que eso le pareció raro. "Todo eso para mí es extraño, estoy hablándolo ahora, nunca se lo dije a él. El profesor Primi no respetaba las indicaciones de Sinager, estaba con Covid y aparecía en los entrenos disfrazado, eso no puede pasar. El profesor Primi no era el dueño del Vida, era un funcionario del equipo y tenía que respetar a las personas".

PRIMI QUERÍA METERSE EN OTRAS DECISIONES

José Almeira Santos fue muy explícito y declaró que Ramón Maradiaga sí quiso meterse en su trabajo y en el de Jairo Martínez, no como él lo dijo, que adujo que el directivo se metía en sus cosas deportivas.



"Él sí se metía en mi trabajo, quería elegir los hoteles y tuvo un problema con Jairo Martínez por causa de un hotel en San Pedro Sula. Él sí se metía, nos prohibía hablar con los jugadores, ¿cómo un presidente no va a poder hablar con sus jugadores?, el profesor Primi debe de respetar más porque agradece a Luis Cruz con una mano y con la otra le estaba ofreciendo plata a los jugadores del Vida, ellos se reunieron conmigo y con Jairo y confesaron las ofertas que tienen del Real España, son jugadores importantes del Vida, eso no es respeto".





"El profesor Maradiaga es una persona rencorosa, no es alguien que dice 'me equivoqué, tengo que pedir disculpas', de todos modos, nosotros acabamos de renovar contrato con el profesor Nerlin Membreño que es una persona excepcional y con Leonel Flores, con el profesor de arqueros, nosotros estaremos con ellos porque nos dan garantías, pero Maradiaga deberá de pedir disculpas".



Finalmente, Almeira Santos exteriorizó que Primi Maradiaga privó a los futbolistas de asistir a la fiesta de cumpleaños de este, ya que lo quiso celebrar y había comprado comida para muchas personas. "Ese señor le prohibió a los jugadores ir a mi cumpleaños. Yo compré carne para 50 personas y ese señor les prohibió ir, no quería que me relacionase con ellos".