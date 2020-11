Las historias del "Primi" Maradiaga y Emilson Soto en el país de los extranjeros

Se convirtió en la detonación de una bomba. No era muy fácil de creelo, Ramón Enrique Maradiaga renunciaba a su sueño, después de dos años en el ostracismo. El oriundo de Amapala, Valle, se bajaba del barco y la tripulación seguía su camino en medio de aguas turbulentas previo al primer destino, enfrentar al Real España, al que habían vapuleado en la primera vuelta.

La historia que iba por buen camino se cortó sin retorno, el Vida de quedaba sin el "Primi" Maradiaga, y como efecto la incertidumbre de que el Vida vuelva a ser el mismo de antes, el que no compite para ser campeón, el que se resigna a no descender de la primera división.

Tras la intempestiva renuncia de Maradiaga, las historias son diversas, aunque ha quedado claro que las posiciones del técnico no tenían el respaldo de los inversionistas o de sus intermediarios.

Conociendo a Maradiaga, por muchos años, no permitió que el inversionista Luis Cruz y su personal de confianza tratara de imponerle alineaciones, los cambios en los partidos, por intereses de promover futbolistas del Vida al exterior, versión que ya había surgido y que la corroboramos con una fuente ligada al conjunto ceibeño.

Todo se fue volviendo más tenso y raro a través de un chat creado por Luis Cruz, con sus directivos y colaboradores más cercanos, desde donde se le hacían cuestionamientos al técnico, como la alineación y el planteamiento contra el Motagua, en el que el Vida fue superado claramente 3-0 por el equipo azul.

Emilson Soto dirige al Real España ante la renuncia del uruguayo Ramiro Martínez.

Los comentarios, según la fuente, pusieron en duda hasta la honorabilidad del entrenador y consecuentemente de todos sus integrantes del cuerpo técnico y jugadores, al insinuarse que se había "regalado el partido" en referencia, ante los azules. Aparte de esos irrespetos a la autonomía que debe tener un entrenador, habían otras interferencias de los nuevos dueños de los equipos a espaldas de Maradiaga, lo que fue rebalsando el vaso y el derrame no tuvo freno.

Eso de los chats masivos, que se usan para comunicar grupos, ya habían causado dolores de cabeza al Primi Maradiaga, en su segunda etapa con el Real España, lo que llevaron a su renuncia, al darse cuenta que varios de los directivos, que también son bien twiteros cuando el equipo pierde, le cuestionaban los planteamientos y posturas para jugar.

Resulta lamentable que existan inversionistas, como el empresario Luis Cruz que por más dinero que pueda estar aportando con el Vida, no respeten las funciones y atribuciones del técnico que contratan y desde sus escritorios se lleven de encuentro la dignidad de personas trabajadoras y muy capaces como Ramón Maradiaga.

NO FUERON LEALES CON MARADIAGA

Al renunciar el amapalino, lo ético era que dejaran sus puestos el asistente, ahora convertido en su técnico principal, Nerlyn Membreño, y el preparador físico, Leonel Flores, y no quedarse como oportunistas ya que Maradiaga fue él que los llevó.

Al aceptar quedarse, además, todo ese equipo técnico deberá ser comparsa y marioneta de Luis Cruz y el portugués que le maneja todos los asuntos del Vida, en todo lo que provocó la saluda del antiguo técnico, sopeña que puedan ser guillotinados más adelante.

"Primi" Maradiaga dejó el barco del Vida, que ahora lo tomó Nerlyn Membreño.

Después de su salida abrupta y penosa del Vida, el ex capitán de la Selección de Honduras en España 82, de acuerdo a fuentes consultadas suena para dirigir a partir de enero al Real España, un equipo que no puede dar en el clavo con el técnico que necesita. Tras la separación del uruguayo Ramiro Martínez, por sus malos resultados, en el presente campeonato, la directiva aurinegra designó interinamente al que fungía como ayudante, el ex futbolista por muchos años de este club, Emilson Soto, quien debe saber que en los pasillos que transita tienen un amorío con extranjeros, sobre todo con uruguayos.

El nacido en Olanchito, al que conozco desde mi etapa reporteril, y mis primeros años en la Universidad, viene haciendo carrera en el Real España desde las fuerzas básicas, razón por la que debe dársele tiempo y no juzgarlo por el empate frente al Vida.

Si los directivos están convencidos que ningún técnico hondureño les funciona, porque no les gana campeonatos, que sigan buscando con lupa a un extranjero, pero esta vez traten de no equivocarse con proyectos que no les duran ni un año. Como son apasionados de la xenofilia, por lo menos sigan procesos como los que tienen el Motagua con Diego Vázquez, el Marathón con Héctor Vargas y el Olimpia con Pedro Troglio, y no seguir ya con tanto cambio de entrenador, ya que eso los perturba a todos y descalifica la gestión directiva.

Igualmente deben preocuparse en mejorar la gestión en la contratación de futbolistas extranjeros. Los que tienen ahora y muchos que contrataron en el pasado se disputan entre ser comunes, corrientes y paquetes.

Postdata: ¿Cuánto tiempo aguantarán los directivos del Real España a Emilson Soto y será que el Primi Maradiaga volverá en enero a los caminos de la Luisiana?