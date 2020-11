Pedro Troglio llora a Maradona: "Para mí este 2020 ha sido una desgracia, perdí a mi padre y ahora a Diego”

Cuando un amigo se va… Pedro Troglio no pudo contener sus lágrimas. Visiblemente golpeado pero con mucho valor, salió a la conferencia de prensa tras el triunfo del Olimpia frente al Vida y habló del duro golpe que ha recibido por la muerte de su amigo, de Diego Maradona quien falleció de un infarto este miércoles en Buenos Aires, Argentina.

Troglio se secó las lágrimas a cada rato mientras respondía las preguntas de los periodistas, su llanto era interno. Recordó a Maradona como uno de esos amigos que le enseñó que el fútbol no es un trabajo cuando se ama. Catalogó el 2020 como el peor año de su vida.

Ver. ASÍ FUE EL TRIUNFO DE OLIMPIA SOBRE EL VIDA

"Para mí este 2020 ha sido una desgracia, perdí a mi padre, y ahora a Diego y a mi familia que hace seis meses que no la he podido ver. Cuando veo hoy es una situación como cuando murió mi padre, para mí Maradona es un hermano, es muy triste el momento”.

Pedro Troglio cuando festejó con Maradona la victoria frente Italia en el Mundial de Italia 90. Es el momento más alegre que recuerda.

“Gracias a Dios el de arriba me mandó sentimiento y es lo que he hecho el día de hoy. Hoy no pude dar el video del Vida, lo mostró Gustavo Regis (su asistente) y la charla la si la di yo. Será difícil digerir, porque prendés la TV y lo mirás... es un dolor enorme del corazón y prefiero recordar aquella imagen del abrazo con Diego en la final del 90 en Nápoles", comentó en rueda de prensa secándose las lágrimas.

Y es que el golpe fue duro. Troglio ha sido muy cercano a Maradona, pues tuvo el honor de ser su compañero de Selección en una eliminatoria y jugar juntos una Copa del Mundo.

"Es muy difícil porque recuerdo un abrazo con él el día que eliminamos a Italia, la Navidad que pasé en su casa, mi familia lo adora. Lo pasé justo concentrado pero uno es profesional y no hay mejor cosa que rendirle homenaje a Diego en la cancha. A partir de hoy algo no va ser igual pero para todos los que lo amamos va a vivir con nosotros, eso no se olvidará nunca", comentó Pedro.