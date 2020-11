¿Quién tiene el cierre más duro? Así será el epílogo de las vueltas del torneo y la pelea de los grupos

En dos semanas se estarán terminando la vueltas del torneo Apertura en Honduras y tendrá un desenlace espectacular. ¿Quién tiene el calendario más complejo? Pues en el papel, el Olimpia, pues tendrá que visitar a Marathón y recibir al Real España.

Los albos mantienen una pelea con el Motagua, club que esta tarde se enfrenta al Honduras Progreso por la fecha 11; luego el fin de semana se medirá al Real España en el estadio Morazán, una aduana complicada, pues los aurinegros también tienen posibilidades matemáticas en el grupo del norte.

Ver. ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES DEL APERTURA

Hay que recordar que en esta modalidad de grupos, los primeros de cada enclave se enfrentarán en una final por buscar el campeonato; mientras que los segundos y terceros disputarán un repechaje y el ganador de estos, se medirá al vencedor de los dos punteros de grupos. Sin duda una novedad que le dará un colofón al certamen.

LUCHA BRUTAL EN EL NORTE

En la zona norte, las cosas son similares, Marathón tiene un poco más complejo el panorama que el Vida, pues los verdes tienen que medirse al Olimpia, equipo que no le dará ventajas ya que tiene los mismos objetivos, pero esto será en la fecha final.

Antes de eso, los verdes estarán jugando en fin de semana frente al Real Sociedad, club que pelea por no ser sotanero. Luego en la fecha pendiente, que es la sexta que no se había disputado, estará enfrentándose al Honduras Progreso. La ventaja que tiene el equipo que dirige Héctor Vargas, es que juega sus tres partidos de local.

Ver. ASÍ FUE EL TRIUNFO DE MARATHÓN PARA BAJARSE AL VIDA

En el caso del Vida, tiene dos en casa y una salida. Comienza el cierre enfrentando en La Ceiba al Real de Minas, un conjunto duro que está jugando muy bien; luego, su antepenúltimo choque es frente al Platense en Puerto Cortés y cierre la 14 ante UPN.

Siempre en el norte, en Real España todavía tienen posibilidades matemáticas de ser primeros, pero es solo eso, pues en el papel, las cosas son diferentes, no dependen de sí mismos y los rivales son complejos: será el justiciero del grupo del centro ya que se mide a Motagua y Olimpia, además, cierra las vueltas visitando al Real Sociedad.

FECHAS POR DISPUTARSE:

JORNADA 12

Vida vs Real de Minas

Olimpia vs Honduras Progreso

Real España vs Motagua

Platense vs Lobos UPN

Marathón vs Real Sociedad

JORNADA 6

Marathón vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España

Platense vs Vida

Motagua vs UPN

JORNADA 14

Marathón vs Olimpia

Real de Minas vs Honduras Progreso

Motagua vs Platense

Vida vs Lobos UPN

Real Sociedad vs Real España

CALENDARIO MARATHÓN

Marathón vs Real Sociedad

Marathón vs Honduras Progreso

Marathón vs Olimpia

CALENDARIO VIDA

Vida vs Real de Minas

Platense vs Vida

Vida vs Lobos UPN

CALENDARIO OLIMPIA

Olimpia vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real España

Marathón vs Olimpia

CALENDARIO MOTAGUA

Real España vs Motagua

Motagua vs Lobos UPN

Motagua vs Platense

CALENDARIO REAL ESPAÑA

Real España vs Motagua

Olimpia vs Real España

Real Sociedad vs Real España