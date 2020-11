Emilson Soto se refirió a los rumores de la posible llegada de Ramón Maradiaga al Real España

Emilson Soto, técnico del Real España, habló del amargo empate ante Real de Minas, de los problemas en definición del equipo y ya transpira el clásico contra Motagua.

El "Mielero" asegura que pueden haber novedades en su equipo para el duelo contra los azules.

"Siempre parto de lo bueno hacia adelante. Aunque las cosas salgan bien, hay que mejorarlas y este partido no será la excepción. Hay ingredientes, motivos suficientes para que el jugador tenga mayor disposición para el partido. Variantes pueden haber, ya tenemos recuperado a Mario Martínez, habilitado a Allans Vargas y Matias Soto dispuesto. Se cuentan con ellos para el partido y claro que habrán variantes", inició contando.

El empate ante los mineros dejó al Real España en tercer lugar de la tabla de la zona Centro Sur, pero con la misma cantidad de puntos que Platense. El club se jugará en este cierre la clasificación.

"Debemos basarnos en desarrollar una buena actitud, el compromiso que el jugador ha establecido, en lo personal y colectivamente. Desarrollar buen fútbol, a jugar y proponer. A buscar el objetivo no de una manera mezquina, sino buscando siempre al rival con un fútbol que que estamos imprimiendo en base a rapidez, desdoblamiento, juego directo y las estrategias que podamos utilizar para sacar adelante al equipo".

Y agregó: "En esta fase cada partido es una final, de extremo cuidado y dedicación, el jugador del España tiene como característica ante los retos difíciles salir adelante. La historia cuenta que nos tocó enfrentar tres veces a Olimpia en casa y en base a buena actitud y entrega se logró reponer. Si se pueden lograr los objetivos y esta no sera la excepcion, el jugador poder todo esto que tiene en sus manos y vamos a lograr la clasificación".

El Real España en sus últimos partidos ha generado una buena cantidad de jugadas de peligro, pero al final los problemas en definición le han impedido sumar de a tres. Emilson explica en qué trabajan para mejorar.

"El jugador del España tiene la capacidad para definir, pero a veces pasa por situaciones de orden mental. La ansiedad provoca emociones al futbolista que en esos momentos de definición no le permitan tener tranquilidad. Estamos trabajando sobre eso, para que el jugador tenga esa frialdad y control de emociones en el momento de definir. Ha tocado arrancar el nuevo proyecto y estos cambios siempre producen movimientos. Han sido dos partidos donde hemos desarrollado buen fútbol, generado llegadas claras y oportunidades. Yo espero que en este tercer partido a mi cargo, el jugador pueda complementar todo lo bueno que hemos venido haciendo y tener el resultado a nuestro favor este domingo".

La seguidilla de partidos y las lluvias en los últimos días han complicado al equipo trabajar en corregir las deficiencias. Pero Soto ha encontrado lugar para hacer.

"Hemos aprovechado todo estos días. Este torneo ha sido un poco complicado el trabajo de deficiencias, han habido problemas de lluvia, falta de canchas y juegos tan cerca, pero nos hemos podido acomodar y estamos trabajando especifícamente en definición con trabajos de cancha y trabajos mentales".

No le genera presión que suene Ramón Maradiaga para asumir el mando

En las últimos días, el nombre de Ramón "Primitivo" Maradiaga ha sido vinculado con Real España. ¿Le genera presión esto? Emilson lo respondió sin tapujos.

"No, para nada. Yo vivo un día a la vez. Hoy estoy disfrutando de esto, mañana no sé que será pasará, ese es mi enfoque. Si comienzo a pensar en lo que va a pasar no voy a trabajar. Mi misma vida va desarrollada en ese sentido. Y tengo como filosofía eso; vivo el hoy, lo disfruto, lo trabajo y los resultados se darán conforme a lo que hago hoy. ¿Qué pasará mañana? No lo sé, pero lo que pase estoy preparado. Tengo mis convicciones y objetivos bien claros. Me metí en esto para eso y lejos de preocuparme, cualquier decisión que tome la directiva, cualquier cosa que pase, sigo siendo feliz y disfrutando esto. Si me hubiera metido a esto para que me generara preocupaciones, para estar encerrado, no lo hubiera escogido. Pero estas cosas ya las viví, sé controlar esas emociones. Tuve una carrera muy larga como futbolista, donde jugué bajo presión a nivel de selección y equipo así que estas emociones me tiene sin cuidado. Me enfoco en lo que tengo que enfocarme y lo que me compete en este momento".

A Soto le consultaron su opinión sobre la preferencia de directivos hondureños por los entrenadores extranjeros. Su respuesta deja un reto importante a los estrategas nacionales.

"No podemos dejar de reconocer que los extranjeros que están han dado resultados y todos se van por ello. Lo dije hace poco, nosotros los nacionales tenemos un reto y conlleva cambios en nosotros mismos, tenemos que buscar romper esa creencia que limita la contratacion de nacionales. ¿Cómo? Con trabajo, profesionalismo, dedicación y con todo eso vamos a tomar credibilidad. En la medida que lo hagamos van a tomar confianza y nos darán el apoyo que necesitamos. Es un reto que tenemos y lo vamos a lograr".

Sobre el juego del Motagua

Real España enfrenta al Motagua, líder del grupo de la zona Centro Sur, con el objetivo de mantenerse en zona de clasificación. Espera que sus pupilos apelen a la casta para quedarse con los tres puntos.

"Son los partidos donde los jugadores sacan esa casta. La experiencia que yo tuve es que son partidos especiales, donde el jugador cambia todo su entorno. Hay presión de la familia, directivo, afición. Uno va a la bomba de combustible y allí el aficionado le dice que hay que ganar, genera presión normal en el futbolista y para eso están. El jugador del España en un 80% está acostumbrado a eso. Es un bonito momento para que este Real España se muestre con jerarquía, performance que deben tener los campeones, es un bonito reto. Yo ya estoy viviendo el partido, no es una presión, pero ya lo estoy sintiendo el sabor, eso me mete más. No me genera preocupación, lo disfruto. Estoy esperando que comience ya, lástima que no hay afición. Jugar contra Motagua, es un equipo que juega y te deja jugar es el marco para desarrollar algo extraordinario, eso le transmito al jugador y sea donde salga esa jerarquía y calidad que tienen".

Su compromiso con el club:

"Comprometido estoy. Cuando uno se compromete adquiere una responsabilidad y yo la tengo. No se han dado los resultados, esto ha sido un proceso, la directiva está clara, el aficionado está claros y yo también. Los resultados no se han dado, bajo mi mando me he sentido bien, el equipo esta jugando de la idea que estamos imprimiendo, hemos visto un avance y captación. Lo dije en una entrevista, no tengo una varita mágica para decir que vamos a ganar todos los partidos de aquí en adelante, recuérdese que es de trabajo, proceso. Pienso que poco a poco conforme vayamos avanzando iremos retomando la confianza y sumando triunfos. Espero que eso sea pronto."