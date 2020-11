El Blog de Kike Lanza: ¿Para dónde te fuiste Diego?, para algún lado te fuiste, vos no podés morir...

Escribir sobre Diego Maradona siempre será un total atrevimiento, mayor aún desde este lado del mundo. Siempre un artículo o un blog se quedará incompleto. Y probablemente exista quien lo lea y lo comprenda o, algunos otros, no.



Es que hablamos sobre la gran mitad del fútbol y sobre el mejor jugador del mundo de la historia desde mi punto de vista, así es y nadie me lo hará cambiar, ni siquiera los mil goles o los mil videos de Pelé, que para mi es la otra mitad del fútbol.

Yo era muy pequeño, cuando en 1982 apareció Diego en el mundial de España, esa misma Copa del Mundo en la que Honduras debutaba al máximo nivel. Nuestros ídolos eran otros en un mundo donde solo podíamos ver a la máximas figuras del futbol cada cuatro años. Nuestros ídolos eran Gilberto Yearwood, José Roberto Figueroa (QDDG), Ramón Maradiaga, Julio César Arzú, Porfirio Betancourt y otros, hablando solo de seleccionados hondureños.



Todos estos nos hicieron en ese mundial derramar lágrimas de tristeza y emociones y orgullo. En ese mismo momento de la historia, para nosotros los chicos, fue conocer al mejor jugador del mundo, sí, a Diego Armando Maradona. Hay que ligar también que nunca habíamos visto jugar a la otra mitad del fútbol, Pelé.



Un poco mas adelante de la Copa del Mundo del 82 mi padre don Alfredo, con el que siempre de niño mira futbol por tv, me contó más de alguna vez, que para el mundial de 1978 no lo incluyeron en el listado final. Yo le pregunté, dentro de mis ganas de saber más, que quien lo había dejado fuera de su propio mundial, mi padre me dió una respuesta seca, me dijo, “fue Menotti”. Yo ignorando que me hablaba de otra de las leyendas del fútbol argentino, lo odié en ese momento al “tal” Menotti.

Yo era seguidor y fan de la seleccion de Brasil pero él lo cambió todo...

A mí me gustaba mucho la Selección de Brasil, seguro como a muchos niños en esos tiempos donde nuestros padres nos trasladaban el gustito por lo bueno. Todo lo que del otro lado sucedía con los ídolos canarinhos de nuestros viejos o familiares adultos, se nos contagiaba. Yo era hincha de Brasil por Careca, Sócrates, Falcao, Zerginho, Zico y Renato, todos grandes jugadores y estrellas. Pero pasó lo que solo logra una “divinidad”, por culpa de Maradona me olvidé de Brasil, me hice hincha y aficionado de la Selección de Argentina. Diego se convirtió además en mi ídolo del fútbol.



A finales de los ochentas, creo, se inició a transmitir el futbol italiano en Honduras. Todos los domingos estábamos en primera fila para adueñarse del único televisor en casa para poder verlo. Bendita posibilidad de poder ver a muchas de las estrellas del futbol de la época pero lo más lindo era poder ver a Diego Maradona en el Calcio. En 1984 llegaba a Napoli después de un relativo fracaso en el Barcelona.

Desde ese momento y para la eternidad se convirtió en D10S, en su “santidad” para toda la banda napolitana. No hubo nadie que no se enamorara del “Diego” para esos años. Era imposible no hablar de él a cada momento en la escuela, en el barrio, en la casa y hasta en la iglesia. Era literalmente y realmente el mejor del mundo. Ganó una Copa, dos Scudettos, una UEFA y mil partidos inolvidables cada domingo en el San Paolo, que tal parece ahora llevará su nombre.



Diego Maradona falleció de un paro cardíaco, aún en este momento al escribir este artículo se nos hace impensable e increíble. Uno todavía piensa que puede suceder que Maradona nos da otro milagro y sale por ahí dando declaraciones que todo es falso y le damos borrar a todo esto y a celebrar la vida. Más esta vez no es así, esta vez sí se nos fue el “Pelusa”, perdió el partido que todos nosotros perderemos en algún momento.

¿Para dónde te fuiste Diego?

Diego en Napoles y en casi todo el sur de Italia es considerado un santo, sí, una de esas imágenes o figuritas a las que se le encienden velas y se les reza. En Argentina en años de dictadura fue considerado una “Figura Divina”, o sea, no traspasó lo terrenal ayer, lo hizo hace algunas décadas atrás.

Por eso es bien posible que dentro de nuestra imaginaciones, deseos o sueños inhumanos pensemos que para algún lado se fue, ¿para dónde los santos? ¿a entregar la mano de Dios? ¿a qué planeta? ¿algún otro partido? ¿para dónde, Diego?. ¿no pudiste dejar una nota en tu Instagram y contarnos para seguir atento de vos? Con eso de tus buenas y malas compañías seguro te juntas con Fidel o te vas a burlar de los italianos y regresas a Nápoles, no, mejor te regresas a Villa Fiorito...



Y bueno, ¿aún hay más? ¿Te tienes algo bajo la manga mago? ¿Te fuiste para el cielo Diego? Porque para algún lugar te fuiste, vos no podes morir, vos ya eras eterno e inmortal, bueno, seguro te fuiste a la parte donde Dios juega fútbol para esperar a que se cumpla el deseo de Pelé y jugar ambos a la pelota. Ojalá para ese tiempo exista la TV desde el cielo.



Viendo el canal TyC Sports me cautivo una de las declaraciones mas lindas y puras que pude escuchar de alguien que fue consultado sobre cómo era Diego. En una entrevista a los hermanos del '10', Hugo Maradona con quizás unos 8 o 9 años declaró desde lo más inocente e intimo de su corazón esta grandísima verdad:



La Charla



Periodista: Hugo como es Diego como Hermano ??

Hugo Maradona: Es un fenómeno, mi mejor amigo, mi mejor hermano y nos trae todo.

Periodista: Hugo vos en algún momento piensas llegar a ser como Diego ??

Hugo Maradona: No, nunca pensé llegar a eso,

Periodista: No?

Hugo Maradona: Pero mi hermano es un marciano, no se puede discutir.



Bueno Hugo, tu hermano, tu mejor amigo lo sabía hace muchos años, para donde te irías, te fuiste para donde los marcianos.



Hay una cosa bien segura Diego, no sabemos para dónde te fuiste, porque así fuiste siempre: Impredecible, rebelde, único y auténtico. Lo que si Diego, hay un lugar de donde nunca te marcharás, te lo aseguro que de nuestros corazones, recuerdos y pensamientos nunca, nunca pero nunca te iras, sos inmortal.

O quizá Simeone también tenga razón:



"Este día en el momento que te cuentan se fue Diego, ufffff, decís no, Diego no, no se puede ir y seguramente quedará dando vuelta por todos los campos de fútbol porque ha sido y es el mejor del mundo".



Quédate también en los campos del fútbol mejor jugador del mundo...



PD: En el 2010 creé mi cuenta de Twitter, lleva el número 10 incluido. El numero de los mejores, quise siempre ser de los mejores, cargo ese numero en mis redes porque lo hiciste inmortal, porque lo llevaste vos siempre al máximo nivel y me hiciste motivarme e inspirarme a ser un 10 en mi profesión. Por cierto Diego también te lo llevaste ayer, ese 10 para el cielo. El mejor 10 de mundo vos MARADONA. @kikelanza10



Chao Diego, Chao D10S.

