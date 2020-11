“Chico” Ferrera necesita la ayuda de todos: el periodista deportivo lucha por ganarle la batalla al covid

Francisco "Chico" Ferrera es uno de los periodistas más queridos de San Pedro Sula. Su popular forma de entrevistar, sus verdades contadas de forma directa y sin rodeos y su don de ayuda lo han caracterizado por más de 25 años de carrera deportiva.

Hoy Chico necesita de la ayuda, el comunicador se encuentra conectado a oxígeno y en observación permanente, al contraer el coronavirus, enfermedad que vino a cambiar el mundo. Francisco está estable, pero necesita medicamentos para poder llevar esta batalla.

"Mi padre está estable, con oxígeno constante y con cuidados frecuentes", comentó Ariel Ferrera, uno de los hijos de Francisco que está al pendiente de su padre. Se han brindado las cuentas de ahorro para que las personas de buena voluntad hoy le sirvan a Chico.

El periodista Francisco Ferrera siempre ayuda a los más necesitados en esta época de Navidad; hasta se disfrazó de Santa Claus.

Durante el tiempo de la pandemia, Francisco fue uno de los primeros en salir cuando el repunte del virus estaba en el pico más alto y por medio de la Organización de Periodistas Deportivos Profesionales de Honduras, repartió raciones de comida, pues su don de servicio es muy grande cuando se trata de dar una mano.

Chico además del Coronavirus, también resultó afectado por las inundaciones de los hurcanes, Eta e Iota, pues su vivienda resultó dañada por las llenas en el barrio Chamelecón de San Pedro Sula. Durante este tiempo del huracán, Chico anduvo ayudando a las personas que resultaron damnificadas por los fenómenos naturales.

En sus programas deportivos, tanto en televisión con Todo Deportes de Mauricio Kawas, en las transmisiones deportivas de Radio América y en sus programas en Radio Internacional, la voz de Chico se ha silenciado, pero pronto volverá más fuerte porque es un guerrero.

SI DESEA AYUDAR A CHICO, ESTAS SON LAS CUENTAS:

A nombre de: Francisco Ariel Ferrera

BAC Credomatic - Cuenta de ahorro No. 742751261



BanPais - Cuenta de ahorro No. 21-018-017223-9



Cuenta en dolares BAC Credomatic: No. 744481291