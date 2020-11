Mel Zelaya, expresidente de Honduras, fue retenido en el aeropuerto de Toncontín con 18 mil dólares  

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, fue retenido este viernes en el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa.

La información que se maneja es que Mel Zelaya se disponía a salir del país con la suma de 18 mil dólares rumo a México a un seminario.



El exmandatario se defendió desde su cuenta oficial de Twitter asegurando que ese dinero que se encontró no le pertenece.

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió.

Mel Zelaya aceptó que conoce que no se puede salir del país con más de 10 mil dólares en efectivo sin declararlos antes de partir.



"Voy vía Houston, para Estados Unidos, luego a México; ¿en qué punto de vista se me va a ocurrir a mi llevar 18 mil dólares y vengo el lunes de regreso?", dijo el expresidente en una llamada a los medios nacionales.

Zelaya afirmó que el dinero pudo haber sido colocado en su maleta de mano cuando llegó al aeropuerto de Toncontín, por lo que las autoridades deben revisar las cámaras de seguridad para verificar.