Horarios y transmisión por TV Liga Nacional: ¿Por dónde ver los duelos claves de la jornada 12?

El cierre del torneo Apertura de la Liga Nacional está en su etapa final y este fin de semana se estará disputando la jornada 12, la penúltima de las vueltas regulares que tiene partidos claves como el clásico Real España vs Motagua que se juega en el Morazán.

¿Quién transmite dichos eventos? Los duelos en su mayoría van por los canales de pago, solo uno estará en la televisión abierta y es precisamente el choque entre aurinegros y motagüenses. Los dirigidos por Diego Vázquez quieren mantener el liderato.

La jornada se abre este sábado en el estadio Yankel Rosenthal en San Pedro Sula cuando Marathón reciba el Real Sociedad que llega con la dirección de Carlos Tábora tras la salida del técnico español Adrián García, despedido por malos resultados. Partido que será emitido por Todo Deportes TV+.

Ese mismo sábado en La Ceiba, el Vida con Nerlyn Membreño buscará el primer triunfo para su novato entrenador frente al Real de Minas que llega motivado tras sacarle un empate al Real España y dejarlo prácticamente sin aspiraciones de ser primero.

El domingo es un día cargado de mucho fútbol. Olimpia comienza enfrentando al Honduras Progreso, equipo que fue vapuleado por Motagua y tiene un examen de esos que aunque se estudie, es complicado para pasarlo. El duelo va por Tigo Sport.

JORNADA 12 LIGA NACIONAL

Sábado 28-11-20 3.00 pm Marathón vs Real Sociedad TDTV+

Sábado 28-11-20 5.15 pm Vida vs Real de Minas TDTV+

Domingo 29-11-20 4.00 pm Olimpia vs Honduras Progreso Tigo Sport

Domingo 29-11-20 5.00 pm Real España vs Motagua TVC

Domingo 29-11-20 6.00 pm Platense vs Lobos UPN Tigo Sport