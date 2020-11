La anécdota inolvidable de Diego Vázquez con Maradona: "Yo estaba emocionado y ni conté los tiros"

Diego Vázquez también tiene su historia con Maradona, efímera, pero historia al fin. Tras el fallecimiento de la leyenda argentina, el DT de Motagua posteó en su Twitter una foto donde aparece con Diego Armando en 1995 y muchos se quedaron preguntando sobre cómo se dio el momento.

Y es que una postal con el mejor jugador del mundo en la historia, o el segundo, depende de cada quien, será una joya a partir del 25 de noviembre del presente año. Una captura fotográfica que pocos pudieron tener y no digamos una anécdota con el 10.

No todos tuvimos esa suerte a pesar que Maradona estuvo en Honduras en el 2006, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo para miles de catrachos. Compatriotas que se maravillaron con su magia en el Mundial de México 86 y otros, los 'millennials', que nos debemos conformar con haberlo visto solo por vídeos... Ni modo.

Diez habló con Diego, el DT más exitoso en la historia de Motagua y que sueña con ganar este semestre el torneo local y la Liga Concacaf. Por cierto, el próximo miércoles se medirán ante Olimpia por los cuartos de final del certamen regional.

Foto que compartió Diego Vázquez (costado a la izquierda) con Maradona, postal de 1995.

El mandamás explicó cómo se dio esa foto y cómo recuerda a Maradona. Detallar que todo se orquestó antes que Vázquez arribara a Honduras para vestir la camiseta del conjunto azul.

“Eso fue en un congreso técnico de Racing, en Mendoza, yo jugaba en Independiente de Mendoza y me acuerdo que hicimos un amistoso contra Racing. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo y al final del partido se quedó haciendo unos tiros, haciendo tiros afuera del área. Me acuerdo que se había retirado y después regresó a Newell's. No hablé mucho, me hizo unos tiros y después me firmó unos guantes con una pelota que tenía mi hermano”, inició contando el DT desde la comodidad de su hogar y en una charla vía celular.

Seguramente lo sucedido esa tarde en Mendoza quedará grabado en la memoria de Diego Vázquez toda su vida pues detalló que Maradona “se quedó pateando al arco porque recién se había retirado, fue en el 95 después del Mundial de Estados Unidos. Se quedó pateando y yo era el arquero, me quedé un rato y fue la única vez que lo tuve cerca”.

¿Le atajó algún disparo o todos fueron goles? Le pregunté, a lo que respondió: “No, no me acuerdo ja, ja... Fue hace mucho, yo estaba emocionado y ni los conté (los tiros), me acuerdo que también estaba el 'Bocha' Ponce, un excompañero de él en la selección, los dos se quedaron intentando a ver quién hacía más goles, imaginate los dos pateaban tiros libres como los dioses, alguna pude haber atajado, pero bueno lo importante es que me estaban pateando Maradona y el 'Bocha' Ponce, que era dos jugadores muy finos en esa época”.

Diego Maradona falleció a los 60 años a causa de un paro cardiorespiratorio.

¡Y qué decir de Maradona! Los adjetivos calificativos siempre serán insuficientes para referirse a esta leyenda mundial que hoy descansa en paz. Diego Vázquez lo tiene claro y rememora la primera vez que lo vio jugando en vivo, era un 'pibe'...

“Lo vi jugar con Argentinos Juniors en el 80 antes de que pasara a Boca, yo tenía nueve años. Me acuerdo mucho de un partido ante San Martín y yo estaba atrás de uno de los arcos, me acuerdo mucho que disfruté del partido a pesar de la edad que tenía. Todo el mundo se acuerda del mejor gol de los mundiales, yo tengo referencias de momentos de mi vida en cada Mundial y lógicamente en el 86 es inolvidable”.

Avanza la charla y se le consulta a Diego qué piensa sobre todas esas personas que critican al Maradona fuera de la cancha y lo sobreponen ante lo que hizo dentro del verde césped. Una joyita literaria de Eduardo Sacheri vino a la memoria de Vázquez que por cierto, es lectura obligatoria.

La muerte de Maradona causó luto en el fútbol mundial.

“Admiración de siempre, es un ídolo. Cuando hablan mal de él hablan fuera de la cancha, me gusta mucho un cuento de Sacheri que se llama 'Me van a tener que disculpar', creo que él en ese cuento refleja mi pensamiento, un cuento que dura como 12 minutos, es espectacular. Habla que cuando Maradona estaba en un café decía 'me van a tener que disculpar', por todo lo que le debían, me gusta mucho ese cuento”.

Y añade: “Entiendo que la gente quizás necesita criticar algo, pero él no pidió ser el ejemplo de nada. No me molesta pero creo que tendrían que escuchar el cuento para entender. Los ejemplos uno los debe tener en la casa con los padres, en la escuela y donde te educás, no tener de ejemplo un deportista. Ya lo que se hace en la vida privada es eso, vida privada”.

Termina la plática con la pregunta obligatoria, ¿Maradona o Messi? Así respondió Diego: “Para mí cada uno en su época, lógico que en esta época Messi junto a Cristiano son los mejores. Hay que disfrutarlo cada uno en su momento, me gusta que pude ver a los dos, o a los tres porque a Cristiano también lo vi en el Mundial. Pero Messi y Maradona no son comparables, solo hay que disfrutarlos”.