Diego Vázquez quiere que Motagua sea más goleador: “Hay que pedirle más goles a los defensores y los volantes”

Motagua entra en una etapa importante en este semestre. Lidera la zona centro-sur y busca no cederle la cima a Olimpia para entrar a la liguilla con mejores posibilidades de salir campeón. Además, la próxima semana se medirá ante Olimpia por los cuartos de final de Liga Concacaf.

Diego Vázquez sabe muy bien lo que se están jugando, pero dijo a Diez que van paso a paso y ahora mismo solo piensan en Real España, rival de este domingo en el Morazán.

PASO A PASO: “Tenemos un partido sumamente importante, venimos de ganar a Honduras Progreso donde todos puede decir que es fácil pero no es fácil. Lo hicimos fácil nosotros a través de jugar bien, contento por eso y ya pensamos en Real España el domingo, con todo el respeto que le tenemos para poder ganar”.

PRIMERO ESPAÑA, LUEGO OLIMPIA: “Ahora somos pensamos en España, no puedo pensar en otra cosa. Obviamente no te digo que no lo vamos a visualizar en el horizonte un poco, no voy a mentir porque son dos torneos diferentes, pero lo principal es España. No nos podemos desviar del tema para tomar buenas decisiones el domingo”.

SU EQUIPO, EL MÁS GOLEADOR: “Los hemos ido rotando y eso quiere decir que el equipo genera situaciones, generamos situaciones para los delanteros que son los encargados de finalizar la jugada. Eso habla bien del equipo, no quiere decir que los volantes no deben hacer goles, claro que no. Hay que pedirle más goles a los defensores y los volantes, es un trabajo de equipo y lógicamente que ellos son los encargados de finalizar, eso habla bien del trabajo en equipo”.

AUSENCIAS EN LA DEFENSA: “Hemos tenido que cambiar bastante a partir de las lesiones, sabíamos que iba a hacer de esa manera y bueno ahí estamos intentando poner a los que están mejor”.

SU DELANTERA ES LA MEJOR O QUÉ PIENSA: “No solo con el aspecto de los delanteros, el fútbol hoy es un trabajo de equipo. Los atacantes son los primeros defensores, el fútbol es un bloque y ya no se divide más en líneas. Todos esos datos habla de que Motagua está por buen camino”.

SI YA PIDIÓ RENOVACIONES: “No nos hemos podido reunir, la verdad que hemos tenido muy pocas reuniones y solo hemos hablado por teléfono con los directivos, seguramente en su momento analizaremos esos temas, por ahora no”.

ESPAÑA DE EMILSON SOTO: “La verdad que no puedo vertir una opinión cuando solo he visto un partido que ha dirigido Emilson Soto, no es algo que me corresponde el hecho de analizar a los técnicos sino al equipo. Con Ramiro también tenían cosas interesantes, tienen muchas individualidades, lógico que los respetamos mucho”.