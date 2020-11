Real Sociedad pasa por un bache futbolístico crítico; ha encajado 24 goles en cinco juegos

Atrás han quedado los años donde la Real Sociedad peleaba finales en la Liga Nacional de Honduras. El equipo de Tocoa presidido por Ricardo Elencoff hoy mismo no pasa un momento dulce en la máxima categoría del balompié hondureño.

Los aceiteros encadenan su peor racha en cuanto a resultados adversos se habla. No solo pierden, sino que lo hacen recibiendo sendas goleadas. Ante Marathón sufrieron su cuarta paliza en los últimos cinco partidos.

Esto que atraviesa la Real Sociedad es algo sin precedentes en la historia del club de lo que lleva jugando en Liga Nacional. En los últimos cinco juegos ha encajado 24 goles, una suma de dianas en contra bastante crítica.

El club ha intentado de todas formas parar este bache futbolístico que los aturde, sin embargo, hasta ahora no han podido. Han cambiado tres veces de técnicos, pasando por Carlos Martínez, el español Adrián García y ahora con Carlos Tábora, que para variar debutó con un 5-0 ante Marathón.

La Real Sociedad de Tocoa marcha cómo último lugar en la tabla general de posiciones.

PALIZA TRAS PALIZA

El equipo tocoeño es último en su encuadre y comenzó la brava racha de abultadas derrotas ante el Motagua. Fue en el mismo Roberto Martínez Durón cuando la pandilla de Diego Vázquez llegó y les endosó un categórico 5-1, luego llegó el CDS Vida de Ramón Maradiaga para agudizar la crisis y dejarles ir un doloroso 1-6.

No solo eso, en su visita a Tegucigalpa para enfrentar al vigente campeón Olimpia, la tónica no varió y los leones los humillaron 5-0, tras eso, si bien es cierto no fue goleada pero la cuota de goles en contra siguió arriba, fue la derrota en casa ante el Platense por 2-3. Todo esto con el español Adrián García en el banquillo, que fue despedido una vez cayendo ante los escualos.

La última paliza recibida por la Real Sociedad se suscitó en el Yankel Rosenthal este sábado 28 de noviembre cuando el Marathón de Héctor Vargas no tuvo compasión del momento de los aceiteros y los apabullaron 5-0. Una manita sin pudor en el debut de Carlos Ramón Tábora, cuyo técnico tendrá bastante trabajo para revertir esta situación y llevar a la Real Sociedad a un sitio más cómodo.

LOS ÚLTIMOS PÁRTIDOS DE LA REAL SOCIEDAD:

Real Sociedad 1-5 Motagua



Real Sociedad 1-6 CDS Vida



Olimpia 5-0 Real Sociedad



Real Sociedad 2-3 Platense

Marathón 5-0 Real Sociedad

24 goles encajados, cuatro goles anotados.