¿Por qué Olimpia y Marathón serán locales en los duelos de los cuartos de final de la Liga Concacaf?

Olimpia y Marathón lograron su pase a los cuartos de final de la Liga Concacaf, donde deberán enfrentarse al Motagua y Saprissa respectivamente, siendo los leones y el monstruo locales en su duelo.

Tras la gran campaña en el presente torneo del Saprissa, muchos se preguntan por qué el equipo morado no será local y en su lugar deberá visitar al Marathón en Tegucigalpa y no en San Pedro Sula.



La razón es porque tanto el Olimpia y el Marathón están mejor ubicados en el ranking de la Concacaf, lo que les permite tener la ventaja de jugar como locales en esta serie que se define a partido único.



Según el ranking de la Concacaf, el Olimpia que comanda Pedro Troglio es el segundo equipo mejor ubicado con 46.5 puntos, solo superado por el Tauro, club que no logró su pase a la siguiente ronda.





Mientras que el Marathón de Héctor Vargas se encuentra en el cuarto lugar con 40 puntos, superando al Saprissa que quinto con 37.5 puntos. Es así que el cuadro verde le benefició las buenas campañas que ha realizado en la Liga Nacional.





La clasificación para el ranking Fifa se está tomando en cuenta desde las últimas cinco temporadas y es de esta manera que los clubes hondureños (Olimpia y Marathón) están mejor ubicados que sus rivales.





La desventaja que tendrá el Marathón en este caso, es que ahora deberá jugar el martes 1 de diciembre a las 9:15 pm en el estadio Nacional y no en el Olímpico, luego que las condiciones del aeropuerto de San Pedro Sula no está en función y la Concacaf no quiere arriesgar mandando vía terrestre al Saprissa desde Tegucigalpa.

Por su parte, el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua está programado para el miécoles 2 de diciembre en el estadio Nacional. El compromiso está pactado para las 9:15 pm.