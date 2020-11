Presidente de Motagua se refiere al futuro de Diego Vázquez y Rubilio Castillo en el club

Eddy Atala, presidente de Motagua, se refirió a los siete años de Diego Vázquez en el equipo y qué futuro le espera al estratega argentino. Atala reconoce que Vázquez se va cotizando mejor año con año y habrá un momento en que no podrán sostenerlo por el aspecto económico.

Asimismo el jerarca comentó que la permanencia de Rubilio Castillo en Motagua no es tan segura pues al finalizar el torneo será Tondela quien decida si el ariete regresa a Portugal o se mantiene en el Ciclón, estas declaraciones en el programa “El vuelo del águila”, programa oficial de Motagua.

DIEGO, EL MEJOR PAGADO EN LA HISTORIA DE MOTAGUA: “Cada renovación se la ganó con resultados, en este momento es uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol hondureño y el que mejor sueldo ha tenido en la historia del club, pero eso se debe a que los resultados son buenos, eso al final es lo que manda en un proyecto”.

PROYECTO DE DIEGO: “Quizás no me imaginé siete años, pero sí un proyecto distinto. Históricamente cuando hemos apostado por este tipo de proyectos como el de Carlos Padilla Velásquez en la época de mi padre y luego Ramón Maradiaga y Diego Vázquez, nos ha ido bien. La clave es darle continuidad a un proyecto con cambios mínimos de jugadores de temporada a temporada, que se hagan cuando se amerite así como hemos tenido a Diego”.

CUÁNTO TIEMPO MÁS ESTARÁ DIEGO EN EL CLUB: “Lo primero es ver de aquí a mayo cómo terminamos estos tres torneos que estamos disputando. Los resultados son básicos para ello, si se mantienen muy bien, es obvio que no buscamos cambios, pero además de ello la cotización de Diego se elevaría y hoy por hoy es el entrenador que mejor pagado de la historia del club. En ese sentido podría tener ofertas de afuera, en donde no podríamos competir, pero lo mejor es esperar, este proyecto lo siento mejor que nunca”.

OLIMPIA EN CONCACAF LEAGUE: “Nos jugamos muchas cosas, el pasar sobre Olimpia nos clasifica a la siguiente ronda a jugar contra equipos de la MLS y mexicanos, luego está también la parte final del torneo de liga. Hemos tenido problemas de lesiones, pero a pesar de ello estamos fuertes, creemos en nuestro trabajo y en los muchachos, ojalá todo salga como hemos planeado”.

PERMANENCIA O NO DE RUBILIO CASTILLO: “Nos encantaría que Rubilio siga con nosotros, goleador increíble e histórico del equipo, pero en lo personal también me gustaría que triunfara en el extranjero, nos ha dado mucho y merece también hacerlo afuera. La decisión de su tema pasa por el Tondela y será hasta en enero que sabremos qué sucederá con su continuidad, en caso de no salir, nosotros felices de mantenerlo en nuestro equipo”.

RENOVACIÓN DE KLUSENER: “Su rendimiento ha sido muy bueno, lo que esperábamos, pero habrá que hacer una nueva negociación, en todo caso pasará por si Diego decide mantenerlo en la plantilla. Nosotros encantados por su nivel de juego y por la buena persona que es en el grupo y fuera del él”.