Emilson Soto reacciona tras la derrota del Real España frente a Motagua: "No tengo varita mágica"

En Real España las cosas no están muy bien. La derrota frente Motagua por la mínima, dejó tocado al plantel y ahora solo se les pide que tengan pundonor en los dos juegos que les falta.

Emilson Soto, entrenador del cuadro sampedrano, manifestó que ha estado trabajando, pero le ha costado levantar el equipo ya que vienen jugando con la idea que había implantado el uruguayo Ramiro Martínez.

"No tengo varita mágica, no es de la noche a la mañana que voy a hacer funcionar este equipo. ¿Por qué? Por que este equipo jugaba con la idea del técnico anterior, yo tengo mi propia idea y tengo que introducirlos y no es fácil", comentó Soto en TVC.

Para los catedráticos ahora que están en la cuarta posición, ya no dependen de ellos, necesitan ganar y que Platense no sume los seis puntos que tiene por delante, eso hace que se vengan semana complejas en el barrio aurinegro.

"La situación es que a mí cuando yo lo tomo no me queda margen de error y solo era sumar, sumar y sumar. La directiva está clara con eso yo se los planté con mucha claridad sobre las condiciones en que tomé el equipo", comentó el entrenador del Real España.

DIEGO FELIZ POR EL LIDERATO

Para Diego Vázquez, entrenador del cuadro Motagua, el triunfo es simplemente la acumulación del trabajo que han venido haciendo y por ahora solo piensa en lo que viene a futuro.

"Es un partido donde sabíamos que iba a ser de esa manera, los jugadores hicieron lo que sabemos, seguimos arriba en una fecha más, nos viene costando y seguimos sacando los resultados", comentó Diego Vázquez en la cancha del Morazán.

Y es que ahora los capitalinos no saldrán de casa, sus dos próximos partidos son ante Lobos UPN el próximo domingo y cerrarán frente al Platense, equipo que también está en la pelea por clasificarse a los repechajes.

"El próximo es UPN en Tegucigalpa, nosotros vamos partido a partido y esperemos estar bien para cerrar bien y mantener la posición de privilegio del primer lugar", manifestó Diego Vázquez quien ha estado haciendo un extraordinario papel con los azules que son de los equipos protagonistas del Apertura.