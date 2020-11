En Marathón hay confianza que se puede eliminar al Saprissa: "Podemos pasar esa llave"

La hora de la verdad se acerca para los dirigidos por Héctor Vargas, quienes deberán enfrentar mañana a partir de las 9:15 de la noche al Saprissa de Costa Rica, duelo que definirá a uno de los semifinalistas de la Liga Concacaf.

También puedes leer: ¿Olimpia o Motagua, quién llega mejor a la Liga de Concacaf? El análisis en Diez TV



Los encargados de impartir justicia ya están en el país y los equipos llegarán hoy a Tegucigalpa: Marathón y Saprissa, quienes deberán realizarse las pruebas PCR.



"Estamos preparando todo el tema, los árbitros ya llegaron, los representantes de Concacaf y nosotros nos trasladamos a Tegucigalpa, ya nos realizamos las pruebas PCR cinco días antes del partido como dice el protocolo y ahora hoy nos haremos otras como está establecido en Concacaf", indicó Rolin Peña, Vicepresidente del Marathón.





Seguros por la buen momento que pasan en el torneo local, el Vicepresidente del equipo Marathón confía en los argumentos que tienen el equipo y que pueden dar el pase a las semifinales.



"Llegamos muy bien, motivados por a posición en la tabla, los último resultados y porque es una bonita oportunidad de dar un paso a una semifinal en este tipo de eventos internacionales. Si bien es cierto que nos toca con un rival de mucho respecto, pero Marathón tiene lo propio y argumentos sólidos para soñar que podemos pasar esa llave".



El cuadro verdolaga ya tiene claro que en hora de la noche tiene programado su reconocimiento de cancha. "Lunes en horas de la noche se tiene establecido el reconocimiento de cancha y ahí mismo se deberá dar una conferencia por parte de técnico".





Desde el punto de vista del directivo, el no jugar en su ciudad puede ser una desventaja, pero tampoco es que el Saprissa de Walter Centeno será local en Honduras.



"No deja de ser un tipo de desventaja el no poder jugar en nuestra ciudad, pero el equipo ha mostrado muy buen comportamiento fuera de nuestra casa y ha sacado buenos resultados en el torneo de liga. La condiciones de la naturaleza nos obliga a jugar fuera de San Pedro Sula, pero igual el Saprissa viene de visitante a Honduras y no creo que esto sea determinando para uno u otro equipo".



Según Rolin Peña, el Marathón quiso jugar este compromiso en La Ceiba, pero las no aprobación de la Concacaf del estadio Ceibeño, no les dejó otra alternativa que hacerlo en el Nacional.



"No había ninguna condición y en su momento se pensó en el estadio Ceibeño, pero no está aprobado para ser utilizado y obviamente las distancias estaban dentro de lo requerido, pero la cancha no permitió que se desarrollara ahí".





Además agregó: "En este momento en Honduras solo hay dos estadios aprobados por la Concacaf; el Nacional y Olímpico. Lamentablemente las condiciones del aeropuerto Villeda Morales no son las mejores y en este momento no se está utilizando. Ya contra esa decisión no podemos hacer nada nosotros".



La buena noticia para Héctor Vargas es que su equipo llega con plantel completo. "Llegamos bien y hasta se pudo rotar algunos jugadores y los vamos a tener a todos en buenas condiciones para el partido del día martes. Ya regresa Allan Banegas, Luis Garrido y llegamos bien".



La no tan buena noticia para los verdolagas, es el gasto que les genera este tipo de partidos, ya que la Concacaf solo reconoce ciertos gastos y los otros corren por parte del club.



"Concacaf solo le reconoce una de las dos pruebas para 32 personas, ya las segundas tienen que correr por los gastos del club Marathón, así que ni modo, es así y en este momento no hay mucha ayuda de parte de Concacaf para los clubes y por lo tanto nos toca bajo estas condiciones enfrentar el partido", comentó.

EQUIPOS DE LA LIGA NACIONAL EN ALERTA ROJA



Rolin Peña también aprovechó para asegurar que los equipos de la Liga Nacional podrían tener serios problemas si no se resuelve el tema económico para realizarse las pruebas PCR.



"Las últimas pruebas que se hicieron tienen un alcance hasta la jornada del domingo (ayer), por lo tanto hay que ver que es lo que va pasar en la próxima jornada. Ya la Cruz Roja de forma correcta está requiriendo que la Liga Nacional le cancele los gastos producidos por las pruebas a los equipos. Esperemos que se resuelva esta semana y que los recursos estén en la tesorería de la Liga Nacional".





Y es que cada club tiene una alta deuda con la Cruz Roja, misma que supera el millón de lempiras. "Se mantiene y anda por el millón y medio de lempiras que suma la deuda de los clubes de las pruebas de antígeno que nos efectúa la Cruz Roja a todos los equipos".



El directivo verdolaga considera que este tema no es culpa de ellos, sino de la Liga Nacional, ya que son los encargados de manejar el tema.



"Hay un incumplimiento y se tiene que cumplir, pero hay que esperar que dice la junta directiva de la Liga Nacional que es la encargada y responsable de gestionar estos recursos y que ya estén entre lunes o martes para saldar esa deuda".



Esta situación podría poner en riesgo la continuidad del torneo. "Si podría ponerlo en alerta roja, ya que si la Cruz Roja no permite o sigue elaborando esta prueba y con justa razón porque no se les ha pagado, pues habría que buscar otro tipo de alternativa. No sé si una de ellas sería la suspensión del torneo, otra sería buscar otros laboratorios para realizar las pruebas".





Y también se debe tomar en cuenta que les restaría un gasto más previo al cierre del torneo. "De aquí hasta la finalización del torneo aún harían falta al menos dos pruebas más para los clubes. Eso significaría una cantidad importante que podría andar alrededor de 650 mil lempiras más. Es un tema que se debe de resolver de inmediato en los primeros días de esta semana", sentenció.