Walter Centeno, DT de Saprissa: “La cancha puede ser que no esté en optimas condiciones”

Walter Centeno, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación este día previo al Marathón-Saprissa del martes a las 9:15 pm en el estadio Nacional.

El histórico exjugador costarricense y ahora mandamás del Monstruo Morado habló de las virtudes que tiene el rival de turno, además de opinar sobre el estado de la cancha del recinto capitalino.

SU EQUIPO: “Yo siempre digo que somos un equipo con idea de juego clara, cuando tenemos una semana larga abarcamos muchas cosas de nuestro sistema, eso nos ayuda, estos días nos cayeron a la perfección y ya estamos listos para el día de mañana, esperemos que las cosas nos puedan salir”.

CONOCIMIENTO DE MARATHÓN: “Nosotros sabemos que jugamos contra Marathón que va de primero en su grupo, tiene dos defensas que marcan bien y son grandes, dos delanteros que juegan bien, por bandas tienen cosas importantes, cuando venimos a Honduras no es fácil, sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo si queremos ganar el partido”.

CÓMO LLEGAN: “Por dicha tenemos a todos, incluyendo a Esteban (Espíndola) que volvió a los trabajos, un jugador en el cual tenemos toda la confianza y sabemos que puede ayudarnos, nos dio muchas referencias de su exequipo, nosotros como cuerpo técnico hacerle caso porque él los conoce mejor”.

JUGAR EN HONDURAS: “Como exjugador también tuve lindos recuerdos y como técnico también acá, ahora es diferente y consciente de una gran responsabilidad para poder ganarle a uno de los mejores equipos de Honduras en los últimos años”.

LLAVE A UN SOLO PARTIDO: “Cero errores, mucha desconsideración, un despiste te puede dejar fuera y tienes que estar concentrado, esa será la clave mañana”.

JUGAR DE VISITA SIENDO EL CAMPEÓN: “El torneo es así, nos tocó venir acá. El ser campeón no nos alcanzó y ahora debemos escribir una nueva historia, queríamos jugar en nuestra cancha, pero bueno sabemos que siempre si quiere lograr debe haber una adversidad”.

ESTADO DEL NACIONAL: “Una cancha de pasto complicado, de pasto lento y muy normal y diferente a la de San Pedro Sula, los que hemos jugado aquí sabemos cómo debemos interpretar la forma de jugar en esa cancha, esperemos que no sea una excusa para mañana. Sabemos que la cancha de San Pedro Sula con la humedad es un factor importante, aquí en Tegucigalpa no hace tanta humedad. La cancha puede ser que no esté en optimas condiciones, pero esto no nos tiene que sacar del enfoque del partido”.

CÓMO VISUALIZA EL JUEGO: “Como jugador y cuando tenia retos de esta magnitud cuidaba los detalles, ahora como entrenador trato de estar aislado y ver qué debo hacer yo, le doy mucha vuelta al partido y este partido ya lo he jugado varias veces en mi cabeza, respaldado del trabajo que hemos hecho, hemos hecho muchas cosas importantes, nos falta mucho por recorrer y esperemos que mañana lo hagamos bien”.

NO HAY MAÑANA: “La única realidad que tenemos es ganar mañana, si queremos revalidad el título tenemos que ganar, lo pasado queda ahí para contar la historia, depende de lo que hagamos dentro del terreno de juego”.