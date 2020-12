Elías Nazar: "Ya trabajamos con Araújo en los jugadores que estarán y refuerzos para el próximo torneo"

Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, habló de las dos goleadas consecuivas 5-0 que encajó el equipo ante Motagua y Olimpia y contó que ya están planificando el torneo Clausura 2020.

Ver Tablas de Posiciones de los grupos del Norte y Centro Sur

"Estamos un poco decepcionados con los resultados. No es lo que esperábamos, no es lo que se había planificado al inicio de este campeonato y me siento mal porque mucha gente ha trabajado en pro que el equipo estuviera mejor. Lamentablemente esto es de resultados y no se nos han dado. Los últimos dos partidos han sido bastante malos, pero debo reconocer que en varias partes del campeonato el equipo logró verse bien y no tuvimos la suerte para sumar más", inició contando el presidente de los ribereños.

El Honduras marcha último del grupo de la zona Norte con 7 puntos. Cerrará las vuelta regulares enfrentando de visita al Marathón y Real de Minas. Nazar explica la solicitud que le han hecho a los futbolistas.

"Hemos hablado que hay que tener pundonor deportivo y buscar resultados. Vamos a ir a buscar sumar en ambos juegos, tenemos la convicción que se puede, gracias a Dios tenemos una semana larga, que no la hemos tenido".

También reveló algunas situaciones que han pasado factura al equipo.

"No soy partidario de poner excusas cuando se pierde, pero no se ha juzgado de manera correcta al no identificar que el equipo ha tenido siete u ocho personas afectadas directamente por el tema de huracanes y no han podido entrenar. Debe tomarse en cuenta que nuestro sector es el más dañado, tenemos jugadores que han perdido sus hogares. Para jugar con Real Sociedad entrenamos un solo día, luego con UPNFM igual trabajamos un solo día. Hay muchos factores que nos han pasado factura, pero hemos tenido que manejarlo de esa manera para no ser un estorbo ni provocar que el campeonato se atrasar".

Ya planifican el próximo torneo co Fernando Araújo al mando

Nazar dice que lo oficializado días atrás no ha cambiado. "Este campeonato lo va a finalizar el profesor David Fúnez. Pero la pretemporada del próximo torneo la arranca el 19 de diciembre el profesor Fernando Araújo".

El estratega uruguayo arribará al país días antes, pero ya comenzó la confección de la plantilla y los refuerzos.

"Ya trabajamos con él en los jugadores que estarán, los que buscamos dentro y fuera para ir armando el equipo con tiempo y comenzar una buena pretemporada. Ya tenemos un par de nombres, estamos platicando pero no podemos hacer oficial nada. Nos reforzaremos uno por zona, defensa, mediocampo, delantero. Extranjeros y nacionales están en la mira. A veces sale más económico un extranjero que nacional. Todo dependerá del tema económico, hasta el momento no hay deudas, hemos planificado bien y esperamos seguir así.

Elías Nazar cerró con un mensaje a la afición del Honduras Progreso. Espera que todo cambie para el Clausura.

"Estamos apenados por la situación, nos da pena los resultados. El equipo se puede ver la nómina y no es lo que habíamos planificado al inicio, lamentablemente las cosas no se dieron. Pero desde ya estamos trabajando en lavar la cara el próximo torneo y poder tener un mejor campeonato, volver a estar en liguilla y puestos importantes. Esperamos que la apuesta con el profesor Araújo sea la mejor", cerró.