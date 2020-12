Periodistas ticos sobre el Marathón-Saprissa: “Si Saprissa no gana va a ser un fracaso”

Todo listo. Marathón y Saprissa entrenaron por última vez la noche de este lunes y mañana se medirán a las 9:15 pm en el estadio Nacional, cotejo por los cuartos de final de Liga Concacaf.

Saprissa es el actual campeón del torneo y favorito por dicho logro y su cartel, pero no se le puede descartar a los dirigidos por Héctor Vargas, equipo que viene de endosar un 5-0 el fin de semana y liderando su grupo.

Diez charló con varios periodistas costarricenses y muchos de ellos coincidieron en que Saprissa es favorito, además piensan que la eliminación significaría un rotundo fracaso para el Monstruo Morado.

Andrés Gonzáles-Teletica Radio: “El partido para el Saprissa no será fácil, vienen de menos a más en el campeonato nacional. Ha obtendio resultados importante y ahora es líder en su grupo. Saprissa llega bien para el partido de Liga Concacaf, ellos tienen una semana y medio de no jugar porque se dio un parón, pero bueno esa no es ninguna excusa, Saprissa es un equipo muy fuerte que ha venido en crecimiento. Para Saprissa y para cualquier equipo tico ir a Honduras siempre es complicado, siempre es muy difícil. Aquí sabemos que no será sencillo, con solo jugar de visitante es muy difícil. Me parece que Saprissa siempre tiene la obligación de pasar a la siguiente ronda, si Saprissa pierde contra Marathón pues sí, se puede tomar como un fracaso... Saprissa siempre está obligado a pasar”.

Rodolfo Mora-Repretel: “Saprissa llega con una serie de inconvenientes a nivel de continuidad, algunos lapsos de inactividad importante a lo largo de este torneo que me parece le han complicado las cosas a Walter Centeno para encontrar una idea de juego. Viendo los últimos tres partidos de Marathón sabemos que vienen con un muy buen ritmo, metiendo muchos goles con el ánimo de manera positiva. El partido lo analizo complicado para el Saprissa, por el cartel de campeón defensor le da ese peso de favorito. Definitivamente que una eliminación tempranera del equipo costarricense sería una decepción para el fútbol nacional, que ya se tuvo con la eliminación del Herediano”.

Maynor Solano-MaynorSolano (medio propio): “Un partido muy complicado para el Deportivo Saprissa por el hecho de tener que visitar territorio hondureño, Marathón si se la cree puede complicar a cualquier rival del área. Me parece que Saprissa como campeón nacional y de Liga Concacaf es el obligado a avanzar en la serie y seguir demostrando por qué es el equipo con más títulos a nivel centroamericano. Será un duro reto, pero me parece que Saprissa es firme candidato para avanzar a las semifinales”.

Mario Segura-Teletica radio y medio propio: “El partido será sumamente reñido, sin duda Marathón en su condición de local tiene un porcentaje a favor pese a que es sin público. Saprissa no está viviendo su gran temporada, digamos que no está fino el equipo por varias salidas de jugadores, pero Saprissa generalmente en este tipo de partido se crece. Tienen las cualidades necesarias por su tradición, por su imagen y muchas cosas más. No puede descartarse a Saprissa, el equipo está descansado y me parece que las opciones están en un 50-50, serán muy pequeños detalles los que puedan inclinar la balanza”.

Everardo Herrera-Everardo Herrera (medio propio): “Saprissa aunque ha mejorado su producción de juego, sigue dividido. Una cosa es la producción de juego del mediocampo hacia adelante y otra es del medio hacia abajo, sigue siendo un Saprissa con huecos, incluso la propia salida, le cuesta por el centro o por los laterales. Para Saprissa será importante tener el cero en el arco, porque de lo contrario el rival se le cierra”.

Yenci Aguilar-La Teja: “El juego va a ser complicado para ambos equipos, Saprissa debe esforzarse un poco más si quiere sacar un buen resultado. Espero un juego intenso y que Saprissa puede liquidar la serie en los 90 minutos, considero que si Saprissa no gana va a ser un fracaso. Saprissa es el campeón del torneo, es el rival a vencer y debe mantener su condición de campeón. Considero que debe poner su mejor esfuerzo para ganar y que la serie no se vaya a penales”.

Wender Ramírez-Línea de gol: “Saprissa no la tendrá para nada fácil porque jugar en Honduras siempre es complicado históricamente, aunque esta vez no haya público, eso no le quita la dificultad, el rival viene jugando bien, no va a querer perder en casa. Siento que veremos un partido abierto, con emociones en los dos marcos, Saprissa viene en ascenso y apuesta a los dos torneos. Por su historia, Saprissa lleva la etiqueta de favorito pero eso no le garantiza la clasificación”.