Luis Vega sobre el Saprissa: "Estamos en nuestro país y la localía vale; nos vamos a hacer respetar"

Los jugadores del Marathón ya palpitan el choque ante Saprissa. Luis Vega es uno de ellos, dice que en el plantel están comprometidos con darle una alegría a la afición y sentencia que harán valer la localía.

"Venimos comprometidos a darle una alegría a la afición porque siempre han venido respaldándonos. Ha habido partidos donde han estado alentándonos desde afuera del estadio y eso se agradece muchísimo. Estamos comprometidos de venir a sacar el resultado y clasificar a las semifinales de Liga Concacaf", dijo en conferencia de prensa.

Vega reconoce que hay presión y sin restar méritos al torneo doméstico, reconoce la importancia que tiene este torneo de Concacaf.

"Un torneo internacional es más importante que un nacional, porque quiérase o no, damos la cara por el país. Debemos representarlo bien y demostrar de qué estamos hechos".

En su última visita al Nacional, anotó un gol y espera este martes al finalzar el partido poder festejar el ansiado boleto a Liga de Campeones y semifinales de Liga Concacaf

"Me imagino celebrando la clasificación, si es posible anotar un gol y dedicarlo a mi familia, a la gente que me ha apoyado desde que era joven. El miércoles que anoté me sentí alegre porque venía de una concentración de la Sub-20, de jugar 90 minutos jugué el mismo día y anoté".

Por el tema del cierre del aeropuerto Ramón Villeda Morales, el juego Marathón-Saprissa se trasladó al Nacional. Vega dice que están en territorio catracho y buscarán hacerse respetar.

"Estamos en nuestro país y la localía vale. Nos vamos a hacer respetar, ya conocemos bastante la cancha del Nacional y noesotros sabemos cómo jugar allí. Venimos decididos a arrancarle el resultado al Saprissa y llevarnos la victoria para San Pedro (Sula)", cerró.