Barcelona: Koeman confirma por qué Messi se pierde otro partido de la Champions League

El entrenador Ronald Koeman habló en rueda de prensa sobre el partido de mañana contra el Ferencváros y la actualidad del Barcelona en la Champions League. Además explica la razón por la que Messi se volvió a quedar fuera de la convocatoria para dicho encuentro.

Repasá la tabla de posiciones e la Champions Leage

Ferencváros

''Será un partido complicado, tiene hombres de calidad y velocidad arriba. Nuestra defensa debe estar concentrada. Hay que controlar su juego ofensivo y hacer daño en los espacios que encontremos. Contra la Juve jugaron bien, con cinco defensas, y hasta el tiempo añadido tuvieron el empate, pero perdieron al final. Lo más importante era clasificarnos para la siguiente ronda y ya lo logramos en Kiev, pero nuestra mentalidad es ganar todos los partidos. Queremos quedar como primeros de grupo y tenemos tres puntos de ventaja con la Juventus y nos quedan dos partidos por disputar''.

Messi

''No es habitual que descanse, lo sé, pero en este calendario de esta temporada había dos momentos que se le podía dar descanso: en Kiev y mañana. Ya estamos clasificados. Y además así le doy oportunidades a otros. El partido de LaLiga del sábado hay que ganarlo. Es momento de que descanse. A partir de mañana ya no habrá posibilidad de hacerlo. Nos gustaría tenerlo siempre, pero he hablado con él y le he preguntado, y la decisión final es del entrenador. Sólo hay dos momentos para darle descanso, que son estos, y ya no podrá descansar más''.

La influencia de Messi

''Tiene mucha importancia en nuestro ataque porque si le llega el balón hay movimientos y calidad en sus pases. No siempre se pueden marcar más de 30 goles. Pero trabaja bien y sigue siendo importante en el equipo y en el ataque''.

Araujo y Umtiti

''Umtiti jugará mañana con el Barça B y está cerca de volver. Araujo ha entrenado una parte con el grupo, pero no queremos arriesgar con él. Debe estar al cien por cien. Tal vez esté para el próximo, o la Juventus o Levante. Pero queremos a la gente bien''.

Piqué

''Hablo con él, todos los días está por la mañana en la Ciudad Deportiva, haciendo trabajo de fuerza. No soy el médico, no he influido en su decisión final de no operarse. Para eso están los médicos y él. Así es mejor que se recupere. No sé cuándo contaremos con él, pero espero que juegue algunos partidos esta temporada''.

La amarilla a Messi por homenajear a Maradona

''Sabemos que hay normas y quitarte la camiseta es amarilla. Pero todo el mundo sabe por qué lo hizo Messi. Y hay que entenderlo, yo se la quitaría, claro''.

Braithwaite

''Hemos intentado ver en los partidos cuál es nuestro mejor ataque y las mejores posiciones de cada jugador. Por su trabajo, se ha merecido jugar y en algunos partidos a veces necesitas un 9. Hay competencia con la gente de arriba''.

Lesión de los centrales

''Es mala suerte. La situación económica también ha influido en la planificación. Hemos dado posibilidades a Araujo y Mingueza. Hay que dar oportunidades a la gente del club, porque es el futuro. Si no puedes mejorar porque no hay dinero para fichar se dan oportunidades a los futbolistas del fútbol base, así hemos trabajado en Holanda''.

Jóvenes del filial

''No me han sorprendido porque los veo entrenar y he visto su calidad. Tienen la presión de ser jugadores del Barcelona, no es complicado para ellos. Hay que confiar en ellos y darles oportunidades cuando se les necesita''.

Fichajes

''No es el momento de hablar de incorporaciones. Primero hay que hablar dentro y saber quién es el presidente. Pueden influir muchas cosas. No me gusta hablar de posiciones ni de nombres. Es una falta de respeto hacia los jugadores. Las decisiones ya las tomaremos en enero''.