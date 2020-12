Confirmado: Día, hora y lugar del partido de vuelta de los cuartos de final Olimpia ante el Montreal Impact

Hace un par de días se hizo oficial que Orlando sería la sede elegida por la Concacaf para disputar lo que resta del certamen de la "Concachampions", donde Olimpia buscará cerrar el pase a las semifinales ante el Montreal Impact.

Tan como se adelantó que el partido se desarrollará en una "burbuja" en la ciudad de Orlando y el estadio será el Exploria que tiene una capacidad para 25 mil aficionados, pero debido a la pandemia, este evento será sin público.





Lo único que estaba pendiente la fecha y la hora del compromiso. La dirigencia del Olimpia manejaba que sería el 16 de diciembre, pero hoy se ha confirmado por medio del Vicepresidente del club merengue, Sebastián Pastro y será el martes 15 a las 7:00 de la noche hora hondureña.



Olimpia venció 1-2 al Impact Montreal de Romell Quioto en el juego de ida y ahora intentará meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones de Concacaf.

El Olimpia ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Zona Centro, Sur, Oriente, mientras que el Montreal Impact fue eliminado de los Play In en la MLS.





Si Olimpia deja fuera a Montreal de Thierry Henry, ya tendrá asegurado un premio de 200 mil dólares; casi cinco millones de lempiras. Esta cantidad se dará a las dos instituciones que sean eliminadas en seminales mientras al campeón se le otorgarán 500 mil dólares y al subcampeón, 300 mil.

Martes, 15 de diciembre de 2020 - Cuartos de final

20:00 Montreal Impact (CAN) vs CD Olimpia (HON)

22:30 Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (USA)



Miércoles, 16 de diciembre de 2020 - Cuartos de final

20:00 Atlanta United FC (USA) vs Club América (MEX)

22:30 Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX)



Sábado, 19 de diciembre de 2020 – Semifinales

20:00 Montreal Impact (CAN) o CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) o New York City FC (USA)

22:30 Atlanta United FC (USA) o Club América (MEX) vs Los Angeles FC (USA) o Cruz Azul (MEX)



Martes, 22 de diciembre de 2020 - Final

22:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2