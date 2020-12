Diego Vázquez tiene claro cómo vencer a Olimpia: "Hay que desarrollar más nuestras virtudes para hacerle daño"

Olimpia y Motagua están a las puertas de disputar uno de los clásicos más importantes de este año, ya que solo uno podrá asegurar su presencia en las semifinales de la Concacaf League.

También puedes leer: Árbitros mexicanos pitarán a Marathón vs Saprissa y Olimpia vs Motagua en la Liga Concacaf



El técnico de las águilas, Diego Vázquez, ha hablado previo a este compromiso y ha dejado muy claro como está viviendo las horas previas al compromiso.



"Como siempre con mucha ilusión y lo más importante es la pasión con las que se enfrentan estos partidos, disfrutando de toda la previa y contento porque hay tres equipos en Concacaf. Todos se preguntaban por qué Marathón es local y es por la buena actuación del Honduras dos y creo que fuimos nosotros".





Luego de haber disputado dos clásicos en el presente año, Diego considera que ambos han sido parejos a pesar que los resultados no lo han acompañado de la mejor manera y revela la clave para poder lograr un mejor resultado.



"El último tiempo ha sido parejo y hay que estar bien nosotros, atentos para contrarrestar las virtudes del rival y poder desarrollar las nuestras más que nada para poder hacerle daño. Mucha Fortaleza mental, siendo consciente de lo que nos jugamos y la importancia que tiene el partido".





El timonel de los azules es consciente que no han tenido el mejor de los espacios necesarios para preparar el duelo, pero dentro de lo que cabe han hecho lo posible para llegar bien.



"La preparación es mínima porque solo queda tiempo para recuperar los jugadores por el vértigo y continuidad de partidos. Jugamos contra el Real España el domingo, ayer regresamos a regenerar e hicimos un pco de táctico y hoy también. Queda muy poco para prepararse y entrenar, pero el equipo debe tener esa memoria de juego colectivo que viene acumulando a lo largo del tiempo. Hay veces que se puede y otras no, esperamos estar muy bien mañana e interpretar eso que hemos trabajado".



A Vázquez se le consultó sobre las diferencias que siente de su faceta de jugador y ahora como entrenador previo a este tipo de partidos y fue muy contundente.



"Ese es un tiempo lo disfruté mucho pero que ya pasó, ahora lo recuerdo poco y ahora pienso entrenador. Son tareas diferentes y acá tenés que estar atento a todos los detalles, los puestos y cuando sos jugador y en mí caso que era portero, solo te preocupas por un puesto. Ahora hay que armonizar los egos, las voluntades, ver quien está bien, el momento de los rivales. Son tareas diferentes en la práctica".





Además, también se le preguntó si este es el compromiso más importante de su carrera. "Está bueno que están los equipos hondureños y la pasada edición estuvimos cerca de disputar una final. Ahora, es un partido importante que hay que jugar el pase a semis. ¿Si me preguntas si es el más importante?, no lo sé porque hemos jugado y ganado muchas finales y este partido es importante e internacional. Cada uno tiene su importancia particular y lógicamente para nosotros el próximo es muy importante".



Pese a tener su once que enfrentará mañana al Olimpia, el técnico del Motagua no quiso adelantar su cuadro titular y uno de las razones que dio fue algunos aspectos de recuperación del grupo.



"Si tengo el 11, pero hay algunos detalles de recuperación y voy a ver como se terminan de recuperar, por eso no lo puedo doy. Gonzalo ha ido alternando y en ese sentido tenemos cuatro delanteros, Vega está lesionado y creo en ese aspecto lo hemos alternado. Tratamos de irlos cuidando y depende de lo que presenta el rival para tomar esas decisiones".





El Motagua ha logrado llegar a estas instancias desde la tanda de penales en dos oportunidades, aspecto que tampoco han dejado pasar por alto previo al duelo ante el Olimpia.



"Es una instancia que es un posibilidad y tenemos que estar atento a todas las posibilidades. Ahora si me preguntas, eso tiene que ver mucho cómo estés anímicamente, mentalmente a la hora de atajar o patear. Nosotros intentamos estar en todos los detalles".